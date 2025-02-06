新华社北京2月5日电（记者成欣、马卓言）外交部发言人林剑5日在例行记者会上说，近期美方在巴拿马运河问题上发表不负责任的言论，蓄意曲解甚至攻击抹黑有关合作。中方对相关行径表示坚决反对，并向美方提出严正交涉。

林剑表示，“一带一路”倡议自2013年提出以来，合作领域不断拓展，合作范围不断扩大，已成为当今世界广受欢迎的国际公共产品和广泛参与的国际合作平台。十几年来，各方在推进共建“一带一路”进程中始终秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，始终坚持共商共建共享的原则，推动共建“一带一路”合作取得丰硕成果，为增进同共建国家友谊、促进各国经济社会发展作出积极贡献，受到相关国家和人民普遍欢迎。

他说，目前，中巴两国在共建“一带一路”框架下的合作正常开展，并不断取得丰硕成果。希望有关方面坚定信心，不要受到外来干扰，从双边关系大局和两国人民长远利益出发作出正确决策。

在回答有关运河附近港口运营的提问时，林剑表示，香港特区政府已就有关香港公司运营巴拿马运河附近港口问题作了回应。

“巴拿马是国际投资汇聚之地，历来以良好的法治和透明的营商环境闻名于世，相信会为包括中国香港特区企业在内的各国、各地区企业提供公平公正的环境。”林剑说。

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