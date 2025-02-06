新华社联合国2月5日电 中国常驻联合国代表傅聪5日在安理会审议南苏丹问题时表示，国际社会应从有序推进政治过渡、维护国家和平稳定、应对人道主义挑战三方面继续向南苏丹提供支持。

傅聪表示，南苏丹政治进程即将进入新的过渡期。中方赞赏南苏丹政府落实解决南苏丹冲突重振协议的决心和意愿，欢迎南苏丹为筹备大选等所采取的积极举措。中方呼吁南苏丹各方从国家整体利益出发，继续通过对话弥合分歧。在政治过渡问题上，“欲速则不达”。国际社会应切实尊重南苏丹主权和主导权，充分考虑南苏丹实际国情，展现足够包容与耐心。

傅聪说，近期南苏丹东赤道州、瓦拉卜州等地发生多起部族冲突等安全事件。中方鼓励联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）加大支持南苏丹政府推动族群间对话和解。国际社会应帮助南苏丹政府更好承担维护和平、保护平民的主体责任。武器禁运等制裁措施制约南苏丹安全能力建设，应尽快予以调整或解除。

傅聪表示，苏丹冲突持续外溢，超百万流离失所和返乡人员涌入南苏丹，加之粮食不安全加剧、传染性疾病蔓延等，使本就脆弱的经济和人道形势雪上加霜。国际社会应加大支持力度，帮助提高人道响应能力，同时避免对援助附加政治条件。近期，中方向南苏丹提供多批粮食、医疗物资等援助，将继续尽己所能帮助南苏丹应对人道挑战。

傅聪说，近期，新一批中国赴南苏丹维和人员顺利完成轮换交接，相信他们将一如既往履职尽责、践行使命。中方愿同国际社会一道，继续为南苏丹和平稳定、发展繁荣作出积极贡献。

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