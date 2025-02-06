新华社巴黎2月5日电（记者唐霁）法国国民议会5日就左翼联盟部分政党提出的两项对政府不信任动议进行表决。两项动议最终均未获通过，总理贝鲁领导的政府未被弹劾，这也意味着政府提出的2025年国家财政预算草案和社会保障预算草案第一部分在国民议会最终获得通过。

法国国民议会共有577个席位，在当天的表决中，两个不信任动议分别获得128名和122名议员支持，均远未达到通过所需的最少289票。

贝鲁3日在国民议会宣布，政府动用宪法相关条款授权，不经国民议会投票，强行通过2025年国家财政预算草案以及社会保障预算草案的第一部分。法国左翼联盟中的“不屈法国”等随即在国民议会提出两项对政府不信任案，目的是反对2025年财政预算草案和社会保障预算草案第一部分，并借此弹劾政府。

法国宪法规定，一旦政府动用这一特殊授权，反对党派在国民议会有权提出对政府的不信任案并进行表决。如果国民议会通过不信任案，政府将被弹劾，预算草案也将同时被否决。如果不信任案被否决，预算草案便获通过。

这是贝鲁政府第二次在议会不信任投票中过关。1月16日，法国国民议会就左翼联盟部分政党提出的对政府不信任动议进行表决，该动议最终未获通过。

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