中国民航旅客运输量达七点三亿人次

本报记者 郑 彬

国际航空运输协会近日发布数据显示，按照收入客公里计算，2024年全球航空客运总量创新高。预计2025年全球航空业仍将延续增长势头。

数据显示，2024年全球航空客运量同比增长了10.4%，比2019年创下的此前最高纪录高3.8%。航空公司运力同比增长8.7%，平均客座率则达到创纪录的83.5%。其中，2024年全球航空国际客运量同比增长13.6%，增幅相对较大，已超过2019年水平。2024年全球航空国内客运量同比增长5.7%，客运量和客座率均创下历史新高。分区域来看，亚太地区增速最为明显，同比增长达26%，成为2024年全球航空业增长的重要引擎。此外，北美、中东以及欧洲等地区增速也保持在6.8%—9.7%之间。

在全球电商业务快速发展的带动下，2024年全球航空货运市场继续保持增长态势，同比增速达11.3%。从地区来看，亚太市场增速最快，达到14.5%，北美、欧洲以及中东地区增速则分别为6.6%、11.2%和13%。

根据中国民航局数据，2024年中国民航旅客运输量达7.3亿人次，创历史新高，较2023年增长17.9%，较2019年增长10.6%。国际航协在相关报告中特别提到中国航空业快速发展对全球航空业的贡献，并预测2025年亚太地区仍将保持全球最大客运市场地位，其中中国旅客人数占比将超过40%。行业专家指出，得益于中国自身经济发展以及中国政府推出的一系列签证便利化举措，中国航空市场将继续保持快速发展态势。

国际航协理事长威利·沃尔什表示：“2024年全球旅客出行需求快速增长，国际和国内旅客数量均创历史新高，这进一步促进了航空业的复苏，并有效带动了贸易、就业增长以及社会创新能力和市场开拓意识的提高。展望2025年，全球范围内的旅客出行需求将保持持续增长，行业发展趋势有望得到进一步加强。”国际航协预计，2025年全球航空业总收入将达到1.007万亿美元，同比增长4.4%，行业利润将达到366亿美元。旅客数量预计将达到52亿人次，同比增长6.7%，航空货运量则将达到7250万吨，同比增长5.8%。

航空产业对全球经济的发展至关重要。据统计，全球航空业每年运送旅客数量超过50亿人次，航空贸易额约占全球贸易总量的30%。国际航协认为，虽然行业发展前景总体乐观，但2025年仍面临一定风险和挑战。其中包括地缘政治和全球经贸关系的不确定性、环境可持续发展带来的挑战等。对此，国际航协呼吁各国政府进一步加大对行业的扶持力度，特别是在科技和清洁能源领域的投资，并保持政策的连贯性和可预测性，以推动全球航空业实现持续稳定增长态势。

《 人民日报 》（ 2025年02月06日 17 版）

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