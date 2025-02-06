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“让法中友谊薪火相传”

本报记者  尚凯元
2025年02月06日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节期间，位于法国卢瓦雷省的小城蒙达尔纪洋溢着喜庆气氛。城中道路上挤满了热情的当地市民，中法学生在市中心联袂表演舞龙舞狮，震天的鼓声传递着新春的喜悦。市政厅大礼堂内座无虚席，中法学生共同呈现了一场精彩的“春节联欢晚会”。他们双语朗诵夏多布里昂的诗歌，合唱《歌声与微笑》，优雅的芭蕾舞表演和悠扬的古筝曲相得益彰，东西方艺术相互交融，赢得观众阵阵掌声。穿着唐装的法国小朋友兴奋地拍着手，眼中闪烁着对中国文化的好奇。

　　蒙达尔纪与中国近现代史有着深厚的渊源。20世纪初，大批怀揣梦想的中国青年远赴法国求学，在这片土地追求真理，探寻救国之道。蒙达尔纪市森林中学坐落于蒙达尔纪市郊，四周森林环绕，因此而得名。森林中学自2002年起开设中文课程，并开展与中国高中合作的游学项目。每年春节，中国高中生前来交流已成传统。今年，这一项目首次迎来了三所中国友城高中联合参与，意义非凡。

　　来自湖南长沙、浙江湖州、四川广安三所高中的学生走进森林中学，介绍各自丰富多彩的校园文化。“法中青年交流是蒙达尔纪的重要传统。我们希望通过与本地初中以及家长合作，吸引更多学生学习中文。未来，我们将进一步推动高中学生双向长期交换学习，共同促进文化与教育的融合。”森林中学校长布鲁诺·托马斯说。

　　此次交流的39名中国学生分别与森林中学中文班的法国学生结对寄宿。短短数日的共同生活对中法少年来说是一种难得的“沉浸式体验”。

　　在众多结对学生中，中国学生朱耀栋与法国学生埃姆里斯格外熟络。去年10月森林中学赴华游学团到湖州时，埃姆里斯曾寄宿在朱耀栋家中，两人此后一直通过微信保持联络。如今在法国再度重逢，二人都兴奋不已。埃姆里斯仍对朱耀栋家的智能家居系统记忆犹新，而朱耀栋则偏爱法式田园生活的宁静与悠然。几天的相聚让两人分别时愈加不舍。“相信这段友谊会一直伴随着我们。”这对互称“兄弟”的男孩子不约而同地说。

　　位于城中的中国旅法勤工俭学纪念馆，是森林中学学生日常研学的重要基地。漫步街头，也能不时看到中法双语介绍的历史遗迹。在蒙达尔纪游学期间，中国学生来到市火车站前的邓小平广场，在勤工俭学百年纪念碑雕像前瞻仰先辈。“你们坐了十几个小时的飞机来这里，百年前，和你们同龄的中国留法学生要经历4个月的颠簸才能抵达。他们是怀着一种怎样的勇气和信念？”蒙达尔纪法中友好协会会长王培文的讲解引发同学们的思考。

　　习近平主席去年5月访法期间，宣布“推动未来3年法国来华留学生突破1万人、欧洲青少年来华交流规模翻一番”。中文在法国国民教育体制中的重要地位，以及以蒙达尔纪市森林中学为代表的法中学生交流机制，为这一倡议的落实奠定了坚实基础。从森林中学毕业的安托南正在巴黎索邦大学求学，刚结束在北京外国语大学一个学期交换学习的他，特地回到家乡参加春节庆祝。他遇到了中文班的老同学，大家回忆起往年春节接待中国同学的情形，不禁感慨：“学习中文不仅留下了难忘的经历，更是此后人生的一份珍贵财富。”

　　“此次游学，是一次宝贵的文化之旅，它不仅让年轻一代建立了深厚的友谊，也为法中两国的文化交流互鉴添上了浓墨重彩的一笔。”在市政厅，蒙达尔纪市长伯努瓦·迪容为中国师生们举办了热情的欢迎仪式。这座市政厅坐落于蒙达尔纪男子公学旧址，曾是蔡和森、陈毅等人求学的地方。迪容回顾去年蒙达尔纪代表团访问中国3座友好城市的经历，感慨法中友谊历久弥新，“我们要铭记这段宝贵的历史，加强法中学生交流，让法中友谊薪火相传。”

　　（本报法国蒙达尔纪2月5日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月06日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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