肖建国

古丝绸之路跨越千年、绵延万里，既是一条通商易货之路，也是一条文明交融之路，为人类社会发展进步作出重大贡献。文莱自古便是海上丝绸之路的重要组成部分。2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议，文莱积极响应并大力支持，中文双方于2017年和2018年先后签署政府间共同推进“一带一路”建设谅解备忘录、共建“一带一路”合作规划，推动共建“一带一路”倡议同文莱“2035宏愿”对接，不断创造务实合作成果，造福两国人民。

中国和文莱以元首共识为引领，筑牢友好互信政治根基。中文是隔海相望的近邻、相互信赖的朋友、共同发展的伙伴，树立了大小国家平等相待、互利共赢的典范。两国高层交往频繁。2018年，习近平主席成功对文莱进行国事访问。2019年，习近平主席在北京会见出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的文莱苏丹哈桑纳尔。2022年和2023年，习近平主席连续两年先后在泰国曼谷和美国旧金山会见哈桑纳尔苏丹，为双边关系发展提供战略指引，推动高质量共建“一带一路”走深走实，为实现共建中文命运共同体的长远目标打下坚实基础。

中国和文莱以经贸合作为桥梁，扩大互惠互利合作共赢。过去10年，中文双边贸易额快速增长，由2014年的19.36亿美元增长至2023年的28.05亿美元，涨幅约45%，其中文莱对华出口额累计增长约9倍。中国已成为文莱第二大投资来源地和前三大贸易伙伴，两国互惠合作成果显著。两国以重点项目为标志，打造务实合作亮丽名片。中文共建“一带一路”的旗舰项目恒逸石化推动文莱经济结构转型、助力经济多元化，被文莱政府誉为“开启文莱工业化的钥匙”。摩拉港合作运营良好，区位优势和港口竞争力不断提升。2023年摩拉港至广西钦州港直航航线开通，西部陆海新通道沿线地区与东盟东部增长区有了新的“贸易大动脉”。中文水稻农业合作初见成效，为保障文莱粮食安全作出贡献。两国在数字经济、绿色发展、人工智能、智慧城市等新兴领域培育新的合作增长点，推动中文合作行稳致远。

中国和文莱以人文交流为纽带，促进两国人民相知相亲。两国各领域交往频繁，人民感情日益深厚。恒逸集团与当地大学联合办学，为文莱培养石化专业人才。文莱各界人士赴华参加多行业技术培训，进一步夯实中文关系的民意和社会基础。近年来，中国驻文莱大使馆设立“中国大使奖”，举办“中国日”、中文艺术节、足球友谊赛、中国电影节、书法赛、作文比赛、绘画比赛等活动，为文莱民众感知中国、了解中国搭建平台，有力促进双方民心相通。

展望未来，中方愿继续同文方一道，以两国元首重要共识为引领，加强发展战略对接，深化各领域合作交流，推动中文战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，让共建“一带一路”服务两国关系发展、造福两国人民，推动双边关系朝着共建中文命运共同体的目标不断迈进。

（作者为中国驻文莱大使）

《 人民日报 》（ 2025年02月06日 02 版）

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