新华社北京2月5日电

中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于深化新时代全面战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫于2025年2月4日至7日对中华人民共和国进行国事访问。

两国元首在亲切友好的气氛中举行会谈，就中吉关系、深化全方位和平等合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

双方高度评价2023年5月《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于建立新时代全面战略伙伴关系的联合宣言》签署以来双边关系发展成果，一致同意以此为基础进一步深化中吉新时代全面战略伙伴关系，推动构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体，维护地区稳定与发展，造福两国人民。

一、双方强调，高层交往对中吉关系发展具有重要意义，愿继续发挥元首外交战略引领作用，保持高层交往积极势头，进一步密切中央和地方政府、立法机构、政党等领域交往合作，加强政策沟通，深化治国理政经验交流。

双方强调建立两国外长战略对话机制具有重要意义，愿发挥该机制作用推动两国合作。

二、双方坚定支持彼此国家发展愿景和目标。

中方高度评价吉尔吉斯斯坦通过全面改革取得的国家发展成就，坚信在扎帕罗夫总统的带领下，吉方将顺利推进“2026年前国家发展纲要”，如期实现各项既定工作任务，促进经济社会发展，增进民生福祉。

吉方高度评价中国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革，坚信中方将圆满完成“十四五”规划的各项目标，支持中国共产党团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

三、双方重申将在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，坚决反对外部势力干涉内政，坚决反对搞双重标准。

吉方重申恪守一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。吉方反对任何利用台湾问题干涉中国内政的图谋，反对任何形式的“台湾独立”，坚定支持中国政府实现国家统一。吉方坚定支持中方在涉疆、涉港、涉藏等问题上的正义立场。

中方坚定支持吉方自主选择的发展道路，坚定支持吉方为维护国家独立、主权和领土完整以及保持国家稳定、促进政治经济社会发展所作的一切努力。

四、双方强调，安全与发展是国际社会面临的重要问题，两国加强安全、执法、防务和情报等领域合作具有重要现实意义。

双方将共同打击包括“东突”恐怖势力在内的“三股势力”，以及洗钱、毒品和武器走私、网络犯罪、跨国有组织犯罪、经济犯罪、跨境腐败和非法移民等活动。

双方同意继续加强共建“一带一路”项目安保举措，保障两国企业和人员安全。

双方将加强应急管理领域交流合作，在自然灾害防治、保障安全生产和紧急救援等领域开展务实合作，共同加强应急管理能力建设。

双方积极评价两国防务部门合作成果，将进一步拓展各层级各领域交流，深化军事军技合作。

五、双方高度评价中吉共建“一带一路”合作取得的丰硕成果，将以共建“一带一路”进入高质量发展新阶段为契机，推进共建“一带一路”倡议同吉“2026年前国家发展纲要”对接，挖掘经贸、投资、互联互通、科技创新等领域合作潜力，保障两国务实合作项目顺利实施。

双方高度评价2024年9月在北京举行的中国－吉尔吉斯斯坦政府间经贸合作委员会第十六次会议，将继续发挥中吉政府间经贸合作委员会及下设的中国新疆－吉尔吉斯斯坦毗邻地区经贸合作工作组、中吉投资和工业合作工作组等机制作用，共同落实好《中吉政府间中长期经贸合作规划（至2030年）》《关于推动贸易高质量发展的共同措施计划》，统筹各领域务实合作。

着眼推动两国经济合作，为吉重点经济领域吸引投资，吉方愿同丝路基金等金融机构加强合作。

双方愿不断拓展合作领域，积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易，挖掘绿色矿产、绿色能源、基础设施和工程建设等领域合作潜力，支持双方政府部门、工商界加强政策交流，分享发展经验和实践。

双方愿继续稳步推进实施农副产品“绿色通道”，为两国农产品贸易创造有利条件。

双方欢迎中国商务部与吉尔吉斯斯坦经济和商务部就启动中吉政府间服务贸易和投资协定谈判签署联合声明，并将加快谈判进程，力争早日达成协定，为双方进一步加强服务贸易和投资领域合作提供高水平制度性保障。

双方愿围绕绿色农业、农产品可持续生产与加工、动物卫生等领域深化科技交流，通过联合研究、技术示范与人员培训等方式，共同提升现代农业发展水平。

双方愿秉持互惠互利原则，开展矿产开发领域全产业链合作，加强人才联合培养。

双方强调，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路是中国同中亚国家互联互通的战略性项目，是三国共建“一带一路”合作的标志性工程。2024年12月项目启动建设对中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国打造助力经济发展的战略通道具有重要意义。

双方积极评价别迭里口岸实现阶段性开放，愿同步加快口岸基础设施及配套设施建设，争取早日实现口岸全面开放。建设巴尔斯科恩－别迭里公路是加快实施这一项目的重要一步。

双方同意积极推进吐尔尕特、伊尔克什坦口岸现代化改造，进一步保障口岸畅通运行，提升口岸通关能力和两国互联互通水平。

双方指出，两国检验检疫合作不断深化，促进了双边农产品贸易快速发展。中方愿进口更多优质安全的吉尔吉斯斯坦农食产品。吉方将加强输华农食产品源头管控，确保输华农食产品质量安全。

双方欢迎两国海关在中国－中亚海关署长会晤机制下深化务实合作，共同推动“单一窗口”、风险管理等领域合作。

双方愿加强卫生健康领域的交流与合作，共同致力于提升两国在疾病防控、卫生应急、远程医疗等方面的合作水平，加大对吉尔吉斯斯坦中医药中心等平台建设力度，继续在吉实施“健康快车国际光明行”等活动，保障居民健康福祉。

双方重视加强人力资源管理合作，将继续在进修培训等方面深化合作，帮助吉方提升人员专业素质。

双方将继续推动商签两国国界管理制度政府间协定。

六、双方愿继续充分发挥中国文化中心、鲁班工坊、孔子学院、孔子课堂对中吉文化交流和职业教育合作的促进作用，在吉尔吉斯斯坦推动汉语教学，助力增进中吉友谊。中方欢迎和鼓励更多吉尔吉斯斯坦学生来华学习深造。中方愿研究为吉方提供高水平同声传译译员培训课程或更多培训名额。

双方愿深化两国广播电视网络视听领域合作，积极支持开展广电视听政策交流、节目互播、人才培养、技术产业等方面合作，支持开展两国经典著作互译出版，增进两国人民相互了解和友谊。

双方将不断深化科技创新合作，充分利用中吉科技合作委员会机制，支持两国科研机构、高校、企业在现代农业、工业技术、生物医药、绿色经济、环境治理、地震学等领域合作，推动在科技减贫、技术转移、联合研究、共同建设科研平台等方面取得更多务实成果。

中方愿在吉尔吉斯斯坦推动建设一批中吉伙伴研究所，通过“国际杰青计划”为吉培养更多青年科技人才，助力吉方科技创新能力提升。

双方将继续加强知识产权领域合作，共同推动两国科技进步与经济社会高质量发展。

中方愿鼓励本国院校同吉方探讨在吉合作办学问题。

七、双方强调要探讨为人员往来便利化、简化签证手续和强化两国主管部门合作创造更为有利的条件，以加强旅游合作，拓展移民管理务实合作，保障两国公民合法权益。

八、面对前所未有的全球性挑战，双方将坚定捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方致力于推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，反对各种形式的单边主义、保护主义，呼吁践行真正的多边主义，推进国际关系民主化，共同维护国际公平正义。双方将加强在联合国框架内的协调配合，在多边场合就共同关心的事务保持合作，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

吉方高度赞赏并支持中方提出的构建人类命运共同体理念、“一带一路”倡议、亲诚惠容周边外交理念以及全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为上述倡议对实现联合国可持续发展目标、维护世界安全与发展具有重要意义。

双方强调和平利用科技是国际法赋予各国不可剥夺的权利，支持联合国大会“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议，确保发展中国家充分享受和平利用科技的权利。

双方欢迎第77届联合国大会通过的“山地可持续发展决议”，该决议宣布2023年至2027年实施《山区发展五年纲要》，旨在加强山地议程及其后续有效落实的国际合作。

中方欢迎吉方提出的旨在推动解决山地议程和气候变化的倡议，欢迎吉方在第29届联合国气候变化大会框架内于2024年11月13日在巴库举行的“推进山地议程、共同趋势和气候变化”高级别对话会。对话会期间通过了吉方提交的《气候变化、山脉和冰川联合宣言》。

中方欢迎并支持吉方于2027年举行“比什凯克+25”第二届全球山地峰会。

双方愿就山地与气候变化问题加强对话沟通。

九、双方高度评价中国－中亚机制，认为该机制为发展中国中亚关系、深化多边合作提供了重要平台。

双方愿同其他各方一道，持续落实首届中国－中亚西安峰会成果及六国元首共识，合力办好2025年举行的第二届中国－中亚峰会、中国－中亚外长第六次会晤等重要活动，进一步完善重点领域部长级合作机制建设，支持机制秘书处转入全面运营。

十、双方将继续加强在上海合作组织框架内的相互支持与合作，弘扬“上海精神”，凝聚各方构建人类命运共同体共识，为维护国际和地区安全、稳定和发展繁荣作出更大贡献。

双方相信2025年在中国举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议将取得丰硕成果。

吉方支持中国2024年至2025年上海合作组织轮值主席国各项工作，愿共同推动组织实现新发展，各领域合作迈上新台阶。

中方愿在吉尔吉斯斯坦担任2025年至2026年上海合作组织轮值主席国期间向吉方提供必要协助。

双方认为，两国元首此次会晤对推动中吉关系进一步发展意义重大。两国元首将保持经常沟通，为深化和提升中吉新时代全面战略伙伴关系提供战略引领。

十一、吉尔吉斯共和国总统扎帕罗夫对中华人民共和国主席习近平和中国人民给予吉尔吉斯斯坦代表团的热情友好接待表示衷心感谢，邀请习近平主席在双方方便的时候访问吉尔吉斯斯坦。

中华人民共和国 吉尔吉斯共和国

主席 总统

习近平 扎帕罗夫

二〇二五年二月五日于北京

(责编：岳弘彬、卫嘉)