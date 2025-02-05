人民网内罗毕2月4日电（记者黄炜鑫 通讯员陈龙阁、张晓昆）南苏丹瓦乌消息：中国第15批赴南苏丹(瓦乌)维和工兵分队承建的“卢雅克镇和瓦拉卜市补给线”工程项目4日在南苏丹（瓦乌）超级营地举行开工仪式。

卢雅克镇和瓦拉卜市补给线，全线35公里，是沿途民众赖以生存的重要通道，也是联南苏团物资供给和人道主义救援的生命线。由于道路使用频率高，加之雨水冲刷破坏，该补给线出现多处损坏，导致路面坑坑洼洼、颠簸难行，给物资运输和急诊就医带来极大不便，严重影响当地民众生活。

接到施工任务后，维和工兵分队官兵立即展开工程勘察，精准掌握施工路段基本数据、取土点位、临时宿营点、民情社情等信息，并详细制定施工方案。

据勘察显示，该路段有5处较难通行路段，每处长度约600米，有直径大于3米以上的深坑，约50处，2米至3米直径以上大坑约30余处；该路段障碍大约140余处，1米至2米直径障碍约40余处，其中连续起伏深坑约50余处，大部路段均需要整修。

“我们此次执行补给线修复任务，要延续和再创‘中国标准’‘中国速度’的荣誉品牌，我们所修的每一段路，都要倾注匠心，严把标准，展示我们中国工兵的专业素养。”维和工兵分队分队长王艳辉说。

据了解，此次道路修复，共出动41名官兵，全程在外宿营，工程涉及道路施工危险系数高、动用装备多、作业时间长、施工距离远、保障难度大，为有效应对困难，该维和工兵分队已在安全形势分析、全要素综合演练等方面做好了充足的准备，预计在21个工作日内内完成施工任务。