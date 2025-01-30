新华社华盛顿1月30日电 据美国全国广播公司30日报道，发生在首都华盛顿的客机与军用直升机相撞事故的救援行动正在进行中，目前已找到超过30具遇难者遗体。

另据美国哥伦比亚广播公司报道，打捞人员疑似已找到一个黑匣子，尚不能确定是飞行数据记录器还是驾驶舱语音记录器。

《华尔街日报》报道称，根据已获得的客机广播式自动相关监视系统（ADS-B）定位数据，29日晚的撞机发生在约90米高的空中。军用直升机因使用相对陈旧的技术，未传输ADS-B数据。

华盛顿特区市长鲍泽30日凌晨在社交媒体上说，救援工作仍持续进行。她将于美国东部时间30日7时30分（北京时间30日20时30分）举行记者会。

美国东部时间29日晚，美国太平洋西南航空公司一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞后坠河。

庞巴迪客机从堪萨斯州威奇托起飞。来自堪萨斯州的联邦参议员罗杰·马歇尔在社交媒体上说，这起撞机事件“简直是一场噩梦”。太平洋西南航空公司母公司美国航空公司首席执行官罗伯特·艾瑟姆发表声明，对撞机事件“深表悲痛”。

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