1月29日，一架直升机在美国华盛顿里根国家机场附近的波托马克河上空参与搜救。新华社/美联

新华社华盛顿1月29日电 当地时间29日晚，一架客机在美国首都华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架“黑鹰”直升机相撞后坠河。客机上有64人。据美国媒体报道，目前已打捞出多具遇难者遗体。

美国联邦航空局发表声明说，相撞事件发生在美国东部时间晚9时许。当时，美国太平洋西南航空公司一架庞巴迪CRJ700支线喷气式客机在接近里根国家机场33号跑道时，与美军“黑鹰”直升机相撞。该客机从堪萨斯州威奇托起飞。

社交媒体上传播的视频显示，两机相撞后，爆炸成一个巨大火球，坠落在邻近里根国家机场的波托马克河中。

华盛顿特区警方发表声明说，多个部门正在开展搜救工作。

据《华盛顿邮报》报道，目前已从河中打捞出多具遇难者遗体。

1月29日，在美国华盛顿里根国家机场附近，应急车辆在客机坠河事故现场待命。新华社记者 胡友松 摄

美国白宫发表声明说，总统特朗普已听取关于“这起可怕事故”的简报，正在关注有关情况。

太平洋西南航空公司母公司美国航空公司证实，客机上有60名乘客和4名机组人员。另据美国媒体报道，“黑鹰”直升机上有3名军人。

里根国家机场已暂时关闭。

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