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艾哈迈德·沙拉担任叙利亚过渡时期总统

2025年01月30日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革1月29日电（记者程帅朋）叙利亚最高军事决策机构“军事行动管理局”发言人哈桑·阿卜杜勒·加尼29日宣布，“军事行动管理局”总指挥、“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉将在过渡时期担任叙利亚总统。

　　叙利亚当天召开由各武装派别代表出席的会议。沙拉发表讲话说，叙利亚当前的优先事项是填补权力真空、维护国内和平、建设国家机构、发展经济以及恢复叙利亚的国际和地区地位。

　　加尼在会议期间宣布，沙拉将在过渡时期担任叙利亚总统，并受权组建过渡时期临时立法委员会。该委员会在国家永久宪法获得批准并生效之前履行职责。

　　加尼同时宣布，废除叙利亚2012年宪法；解散叙利亚议会；解散巴沙尔·阿萨德政权下的军队、民兵武装和所有安全机构；解散叙利亚阿拉伯复兴社会党和全国进步阵线旗下其他政党；解散所有军事派别，将它们并入国家机构。

　　沙拉1982年在沙特阿拉伯首都利雅得出生，祖籍地是叙利亚西南部戈兰高地。叙利亚内战爆发后，沙拉组建“支持阵线”“叙利亚沙姆解放武装”等武装组织并担任领导人。去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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