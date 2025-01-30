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美联储维持联邦基金利率目标区间不变

2025年01月30日06:16 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月29日电（记者许缘 熊茂伶）美国联邦储备委员会29日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。

　　这是美联储自2024年9月连续降息以来首次维持利率不变。美联储在当天发表的声明中说，美国经济继续以稳健的步伐扩张。近几个月来失业率稳定在较低水平，劳动力市场状况依然稳固，但通货膨胀仍“一定程度上处于高位”，经济前景“不确定”。

　　声明说，实现就业和通胀目标的风险“大致处于平衡状态”。在考虑进一步调整联邦基金利率目标区间的幅度和时机时，美联储将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。美联储将继续减持国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券，坚定致力于支持就业最大化和通胀恢复至2%的双重目标。

　　美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上说，美国通胀水平在过去两年明显缓解，但相对于美联储设定的2%通胀目标“仍然有些高”。在过去三次货币政策会议上，美联储将联邦基金利率从峰值下调了一个百分点。“鉴于通胀的进展和劳动力市场的再平衡状态”，美联储本次会议上重新调整政策立场“是适当的”。

　　美国劳工部15日公布数据显示，2024年12月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，创2024年3月以来最大增幅。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比增长3.2%，高于2%长期目标。

(责编：牛镛、曹昆)

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