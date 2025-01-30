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为构建和合共生的美好世界注入动力（和音）

2025年01月30日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　天人合一、道法自然的宇宙观，除旧布新、积极进取的人生观，敦亲睦邻、团圆共享的社会观等价值理念，源自东方，福泽世界

　　

　　在荷兰海牙，一辆车头写有“你好中国”字样的“欢乐春节”彩绘电车闪耀亮相，拉开荷兰今年春节庆祝活动的序幕；在塞尔维亚首都贝尔格莱德的“欢乐春节”庙会上，当地民众欣赏舞龙舞狮表演，品尝中国传统小吃，观赏精美的灯展，感受浓浓的中国年味；在非洲岛国毛里求斯，2025年“欢乐春节”花车巡游活动将当地春节庆祝活动推向高潮……今年的春节是申遗成功后首个春节，世界各地共庆春节、同享欢乐，共绘和合共生美丽图景，为人类文化多样性增添光彩，为人类精神提供强大滋养，为构建人类命运共同体贡献文化力量。

　　春节是中华民族最重要的传统节日，传递中国人对家庭团聚、辞旧迎新的美好愿景。“春节”申遗成功，彰显春节不仅是中国的节日，也是全人类共享的文化瑰宝。从春节庙会到舞龙舞狮表演，从汉服体验到非物质文化遗产展演，各国民众通过参与丰富多彩的春节文化活动，感受中国传统文化的魅力。在一场场春节庆祝活动中，中国文化与各国文化交流、交融，促进相互理解和尊重，为倡导文化多样性，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观发挥积极作用。

　　春节寄托着人们对美好生活的向往，蕴含的和平理念、家庭观念与期盼丰年的可持续发展理念，是人类共享的价值观念与精神财富。天人合一、道法自然的宇宙观，除旧布新、积极进取的人生观，敦亲睦邻、团圆共享的社会观等价值理念，源自东方，福泽世界，构筑起人类精神家园的共同基石。春节岁新岁进的生命力和蓬勃向上的当代价值，为人们追求美好生活注入持久的精神力量。联合国秘书长古特雷斯日前发表新春致辞指出：“蛇象征着智慧、坚韧和新生。在当前全球所处的这个艰难时刻，让我们在这些品性的指引下，重振致力于和平、平等和正义的决心。”

　　以共庆春节为契机，各国共同分享喜悦与祝福，为构建和合共生的美好世界注入动力。春节文化中蕴含着以和为贵、和合共生理念。“欢乐春节”活动在全球100多个国家和地区举行，让各国人民充分感受中国促进和平、和睦、和谐的美好愿景。过去一年，中国准确把握世界发展大势，深入推进中国特色大国外交，积极推动全球治理体系变革，深化“全球南方”团结合作，推进高质量共建“一带一路”走深走实，为维护世界和平稳定、促进人类发展进步注入更多正能量。中国推动不同国家、不同文明和平共处、和合共生，让和合理念不断走向世界，汇聚起和平发展的强大力量。“希望马来西亚和中国携手共进，拥抱繁荣的伙伴关系和共同的发展目标”“斯里兰卡将继续与中国携手前行，努力实现共同愿景”……外国政要近日纷纷发表新春祝福，期待携手中国推动构建人类命运共同体。

　　在中华文化里，蛇是灵性、智慧和生命力的象征，寓意着丰收、吉祥和福瑞。中国将以蛇行千里的劲头，积极促进不同文明交流互鉴，让春节焕发更加绚丽的光彩，推动不同文明美美与共、各国人民相知相亲，携手迈向和平、发展、合作、共赢的光明未来。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月30日 03 版）

(责编：牛镛、曹昆)

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