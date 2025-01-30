本报记者 杨 一

万象南站，起重机正在吊装冷链集装箱。

本报记者 杨 一摄

万象南站老方货运值班员阿列（左）与万象运营管理中心运营服务部助理工程师陈昌映对即将发运的冷链集装箱进行检查。

本报记者 杨 一摄

中老铁路万象南铁路货运口岸站（以下简称“万象南站”），三层的白色小楼贴上了春联和福字。上午9时许，已经有7个冷链集装箱摆放在货场内。一列从中国云南始发的货运班列正在进站，起重机等候卸货。

“冷链集装箱里都装着准备发往中国的水果，有的产自老挝，有的从泰国经公路运输过来。”万象南站货运值班员阿列告诉本报记者。他刚刚核对完当天计划发运的货运集装箱数量，这是他每天上班的第一项工作。

阿列是本地小伙儿，曾在四川宜宾职业技术学院留学。今年是他在中老铁路上度过的第四个春节。“老挝人以前没有过春节的习惯，我是到老中铁路工作后才对春节有了更多了解。”阿列说，“现在中国同事已经教会我包饺子了。”

万象南站是中老铁路货运的集散地，春节期间有大量泰国龙眼、老挝香蕉等“年货水果”从这里发出，经中老铁路运往中国各大城市。铁路上的中老员工春节无休，保障中国年货市场的平稳供应。

“春节期间，中老铁路每天至少开通一列‘澜湄快线’国际货运班列，将‘年货水果’发往昆明、成都、重庆、怀化等地。”中老铁路万象运营管理中心运营服务部助理工程师陈昌映说，为保障时效，运送“年货水果”的国际冷链班列时速设定为120公里，比运送普通货物的列车时速快40公里；列车从万象南站直达老挝磨丁口岸，海关检验尽量在两三个小时内完成。

陈昌映是一名90后。2021年9月，他在中老铁路通车前来到老挝。3年多来，他已在万象南、磨丁、蓬洪等多个站点轮岗。“在老挝过了4个春节，每到这个时候都很想和家人团聚。”陈昌映说，“不过，在铁路上保障年货供应也有特殊意义。对我来说，把青春奉献在这里很值得。”

大年初一，万象赛色塔综合开发区的中老铁路总部，老中铁路有限公司运营总监兼运输生产部部长杜志刚正在值班。老中铁路有限公司春节期间放假，不少中方员工选择回国探亲，但为保障铁路运输、运营安全顺畅，各部门都会安排专人值班。

“春节期间，我们全过程跟踪万象南站的年货运输情况，并与客户及时联系，反馈果蔬、生鲜等重点货物的运输情况、到站时间、提箱出场时间等。”杜志刚盯着电脑屏幕上的实时数据介绍，“针对年货运输对时效性要求高的特点，我们开辟了年货运输‘绿色通道’，对装载年货的货运计划优先办理、优先送车、优先挂运。”

目前，中老铁路“澜湄快线”国际货运班列只需26个小时即可抵达云南昆明王家营西站，“年货水果”当日就能在昆明的各大商超分拨上架；发运至重庆、怀化等城市的“年货水果”，最多3天就能与当地消费者见面。

2022年12月云南磨憨铁路口岸开通水果入境资质以来，中老铁路以稳定、快速的物流通道优势，极大缩短了水果从东南亚运往中国的时间，不仅为东南亚果农、出口商提供了新的出口方式，也进一步丰富了中国消费者的选择。

据统计，中老铁路全年水果发运量从2022年的110车增加至2024年的7078车。2024年，中老铁路共发运水果15.3万吨，同比增长78.8%；预计2025年发运量将达到20万吨。

今年初，中老铁路货运总量突破5000万吨，商品种类逾3000种。这条跨越山河的“钢铁巨龙”，已成为联通内外、辐射周边、双向互济的黄金大通道，极大释放了区域发展动能。

展望新的一年，杜志刚表示，希望进一步增加运输品类，通过优化货运组织模式，提高货物装卸效率，降低物流成本，持续增强中老铁路在国际物流市场的竞争力。

（本报万象1月29日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月30日 03 版）

(责编：牛镛、曹昆)