——国际组织负责人和多国政要祝贺农历蛇年新春

新华社北京1月29日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历蛇年来临之际，国际组织负责人和多国政要通过各种形式，向中国人民和海外华侨华人送上新春祝福，希望在新的一年里同中国加强合作，共创美好未来。

联合国秘书长古特雷斯通过视频发表农历蛇年新春致辞，他首先用中文和英文向全球华人祝贺“春节快乐”。他说：“蛇象征着智慧、坚韧和新生。在当前全球所处的这个艰难时刻，让我们在这些品性的指引下，重振致力于和平、平等和正义的决心。”

古特雷斯在致辞中感谢中国和中国人民对联合国、多边主义和全球合作的坚定支持。他说：“让我们满怀希望和决心迎接新年新开端，为所有人创造一个更美好的未来。”

俄罗斯总统普京通过视频向中国人民致以新年和新春的祝福，他说，“愿中国人民兴旺安康”，并祝大家：“身体健康！万事如意！”

马来西亚总理安瓦尔出席2025年“欢乐春节”全球启动仪式暨“欢乐春节 五洲同欢”演出时，用中文向马来西亚及全球华人、中国人民致以问候：“过年好，年年好！”并祝愿大家“心想事成”。他表示，希望马来西亚和中国携手共进，拥抱繁荣的伙伴关系和共同的发展目标。

泰国总理佩通坦通过视频致新春问候，她说：“我祝愿大家身体健康、幸福美满、事业兴旺！”她表示：“春节象征泰中人民之间由来已久的文化纽带。我相信这种纽带将会不断加强，深化两国之间的友谊与合作，造福我们的人民。”

巴布亚新几内亚总理马拉佩录制视频，向中国人民致以新春祝福。他说，自19世纪第一批中国人抵达巴新以来，巴新和中国就是朋友。两国1976年建交以来，一直保持友好关系。巴新期待与中国继续合作，祝中国人民新年一切顺利快乐。

斐济总理兰布卡通过视频祝中国人民和华人新春快乐，万事如意。他还特别用中文对大家说：“恭喜发财！”兰布卡对华裔为斐济历史、文化与经济作出的宝贵贡献表示诚挚感谢。他看好斐中两国合作前景，期待与中国主要机场开通直航，并欢迎中国投资者来斐济投资。

所罗门群岛总理马内莱通过视频向中国人民致以新春祝福，期待两国关系在蛇年实现更大提升。马内莱用中文送出祝福：“新年快乐！万事如意！”他表示，所罗门群岛重视同中国的关系，对同中国建立全面战略伙伴关系深感荣幸。

基里巴斯总统马茂在专门录制的视频中表示，春节是中华民族的重要传统节日，他谨代表基里巴斯政府和人民，向全体中国人民致以最热烈的节日问候和最美好的祝愿。他期待基中两国的坚实友谊继续巩固，期待中国引领世界向更加包容的现代化迈进、为人类和平与积极变革作出新的贡献。

斯里兰卡总统迪萨纳亚克发表特别贺词向中国人民致以新春祝福和良好祝愿。他说，春节是中国人民最重要的节日。中国拥有丰富文化遗产，重视保护传统，同时善于创造性利用文化遗产推动国家进步。古老的丝绸之路造就中斯长期友好，两国文化联系紧密。中斯共同致力于促进和平、造福人民。斯里兰卡将继续与中国携手前行，努力实现共同愿景。

缅甸领导人敏昂莱在仰光杜温纳国家体育馆参加新春庆祝活动时，向缅甸华侨华人致以新春祝福。敏昂莱感谢中国对缅甸和平稳定发展的坚定支持。他强调，中国是缅甸永远的朋友，缅方高度重视对华关系，将加快推进缅中合作项目建设，推动缅中命运共同体建设。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯向悉尼华人社区2025年春节联欢晚会致贺词，向所有在澳大利亚庆祝农历新年的人们拜年。他说，农历新年是澳大利亚最精彩的文化庆典之一，是多姿多彩、生机勃勃的节日，代表着友谊和家庭。澳大利亚民众期待着充满灯笼、鞭炮和舞狮等节日元素的农历新年庆祝活动。

瑙鲁总统阿迪昂在视频致辞中祝愿蛇年带来和平、和谐和成功。他说，瑙鲁重申对一个中国原则的承诺，重视与中国牢固的伙伴关系，希望瑙中双方继续努力，促进和平、发展与繁荣。

巴哈马总理戴维斯在出席中国驻巴哈马使馆举办的2025年春节招待会时，代表巴政府和人民向中国政府和人民致以节日祝贺。他表示，巴中关系在相互尊重和合作的基础上日益牢固。巴哈马坚定不移恪守一个中国原则，将继续致力于深化巴中友谊，推动双边关系迈上新台阶。

匈牙利文化与创新部长汉科·鲍拉日在中国驻匈大使馆举办的2025年新春招待会上，祝福中国人民在蛇年幸福、成功、健康，“祝愿匈中关系在新一年里如同匈牙利的托卡伊美酒，芬芳甘甜、醇厚绵长”。他表示，匈政府始终致力于加强匈中关系，希望两国关系在2025年更上一层楼。

贝宁外交部长巴卡里在接受中国媒体采访时，向中国政府和人民致以新春祝福。巴卡里表示，蛇在中国文化中象征着变化、智慧和坚韧，在贝宁文化中也具有类似寓意，如财富、智慧与和谐。“这些共同的价值观在我们的双边关系中尤为重要，充分体现两国深厚的文化纽带。”他说，“愿蛇年成为繁荣之年，也成为贝宁与中国友谊更加深厚的一年。”

《 人民日报 》（ 2025年01月30日 03 版）

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