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中印副外长/外秘级对话在北京举行

2025年01月28日10:47 | 来源：新华社
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　　外交部网站消息：1月27日，外交部副部长孙卫东同印度外秘唐勇胜在北京举行中印副外长/外秘级对话，重点推动落实中印两国领导人喀山会晤重要共识，研商中印关系改善发展举措。双方就以下具体举措达成共识：

　　一、印方愿全力支持中方担任上海合作组织轮值主席国工作，将积极参与中方在上海合作组织框架下主办的各项活动。

　　二、双方同意利用双多边等场合，开展各层级积极互动，加强战略沟通，增进政治互信。

　　三、双方同意共同纪念2025年中印建交75周年，开展媒体和智库交流、二轨对话及其他人文交流等活动。

　　四、双方同意恢复中国内地和印度间直航航班，支持两国主管部门对接推进，并采取措施，为两国人员往来和互派记者提供便利。

　　五、双方同意推动于2025年恢复印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣，将尽快协商有关安排。

　　六、双方同意继续开展跨境河流合作，就尽早举行新一轮跨境河流专家级机制会议保持沟通。

　　中方强调，双方应从中印两国和两国人民的根本利益出发，坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，以坦诚和建设性态度，积极促进对话交流和务实合作，正面引导舆论和民意，增信释疑，妥处分歧，推动中印关系沿着健康稳定轨道向前发展。中印双方并就各自关心的问题坦诚深入交换了意见。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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