——习近平总书记在春节团拜会上的讲话引发海外华侨华人热烈反响

中共中央、国务院27日上午在人民大会堂举行2025年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，代表党中央和国务院，向全国各族人民，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞拜年。

习近平总书记强调，即将过去的甲辰龙年，是我们振奋龙马精神、历经风雨彩虹的一年。一年来，面对复杂严峻形势，我们沉着应变、综合施策，攻坚克难、砥砺奋进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。

习近平总书记重要讲话引发海外华侨华人热烈反响。接受本报记者采访的华侨华人纷纷表示，期待新的一年共同书写中国式现代化新篇章，海外华侨华人将继续为推动中外交流合作、促进民心相通贡献力量。

“中国经济展现出的强大韧性与活力让我们深感自豪”

泰国中华总商会副主席李桂雄对习近平总书记在讲话中提到的中国式现代化发展成就印象深刻。“过去一年，中国经济社会发展成绩斐然，科技创新成果丰硕。5G等技术的广泛应用让世界看到了中国科技的实力，中国产品特别是新能源汽车受到全球消费者欢迎。中国经济展现出的强大韧性与活力让我们深感自豪。”李桂雄表示。

阿联酋中华工商总会执行会长张冰洋表示，习近平总书记的讲话令广大在阿华侨华人倍感振奋。“过去一年，中国经济社会发展取得新成就，经济实力、科技实力和综合国力持续增强。中国与阿联酋高质量共建‘一带一路’合作点多面广，让我们得到发展机遇、获得更多实惠。”

“近年来，中国综合国力不断增强，国际地位持续提升。日益强大的中国是海外中华儿女的坚强后盾。”意大利罗马华侨华人联合总会会长程鹏表示，“许多海外华侨华人搭上中国发展的快车，实现了个人事业腾飞，相信未来更加强盛的中国将为我们提供更广阔的发展机遇和平台。”

“中国经济社会发展成就举世瞩目，中国式现代化建设扎实推进，激励着每一位中华儿女在新时代新征程上不断前行。”法国山东商会会长刘胜表示，自己虽然身在海外，但有责任积极投身国家建设，为中国实现全面建成社会主义现代化强国目标而不懈努力。

“过去一年，中国式现代化建设取得显著成就，航空航天、智能制造等领域科技创新成果不断涌现，让广大海外华侨华人倍感振奋。”南非西开普大学中医孔子学院外方院长武长虹表示。

巴基斯坦华人华侨协会会长喇杰廉对习近平总书记在讲话中提到的“科技创新和产业创新成果丰硕，新质生产力稳步发展”深有体会。他表示：“中国新能源汽车广销海外，许多巴基斯坦朋友对中国新能源汽车赞不绝口；中国光伏设备改善了当地缺电状况，助力当地民众用上了清洁能源。”

“我们将共同促进中外文化交流，推动不同文明和谐共生”

春节前夕，秘鲁《公言报》总编辑孟可心欣喜地发现，当地媒体对中国春节有了更多报道，社区也举办了各类春节庆祝活动，不少家庭早早前往中餐厅预订春节套餐……“这些变化让生活在秘鲁的华侨华人感受到，中国传统文化在海外的吸引力和感召力日益提升。”孟可心说。

近日，在肯尼亚首都内罗毕举行的2025年中国春节庙会活动吸引近万人参加。“我们要利用好中国传统节庆文化的丰富资源，开展更多具有影响力的活动，增强当地民众对中国文化的亲近感，让中国文化在世界舞台上绽放更加璀璨的光芒。”肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会会长高玮表示。

印度尼西亚中华总商会总主席张锦雄表示，过去一年，随着中国不断扩大免签国家范围，更多外国友人亲身感受中国的发展脉动，增进与中国民众的交流与相互理解。“‘春节’申遗成功，对于推动中外文明交流互鉴、构建人类命运共同体具有重要意义。”

“今年春节，南非开展丰富多彩的庆祝活动，越来越多当地民众参与其中，展现出对中国文化的浓厚兴趣。”武长虹说，随着中非合作不断深入，非洲青年学习中文的热情日益高涨。“作为中医特色孔子学院，我们将依托自身优势，推动中国与南非在传统医学和文化领域的交流，为中南文化交流贡献力量。”

俄罗斯艺术科学院通讯院士孙锋表示，2024年是“中俄文化年”的第一年，两国在文化艺术领域的交流合作成果丰硕，进一步深化了两国人民的传统友谊。期待继续为中外文化交流贡献力量。

巴西中国浙江商会执行会长陈翔广表示，春节走向世界，是中华文明与不同文明交流互鉴、美美与共的生动体现。“我将继续积极与拉美朋友分享中国传统文化。相信通过持续的交流合作，我们将共同促进中外文化交流，推动不同文明和谐共生。”

“期待中国继续引领全球治理变革，携手各方共同建设更加美好的世界”

墨西哥中国和平统一促进会会长焦美俊表示，中国提出的构建人类命运共同体理念得到广泛认同。“中国通过投资合作等切实帮助当地社会发展，为实现共同发展贡献中国智慧，得到了拉美地区民众的由衷认可。”他说。

“中国始终坚定维护多边主义，倡导开放包容的发展理念，推动合作共赢，为全球共同应对气候变化、粮食安全等挑战提供了中国方案。”喇杰廉表示，“期待中国继续引领全球治理变革，携手各方共同建设更加美好的世界。”

2024年5月，习近平主席对法国进行国事访问。“两国元首共同擘画中法关系发展蓝图，双方在经贸、文化等领域的合作不断深化，为旅法华侨华人提供了更好的发展机遇。我们将继续为中国的繁荣发展贡献力量，继续坚定支持中国对外开放事业，做中法合作的推动者。”刘胜表示。

阿联酋中华工商总会去年成功主办世界华商周活动，为推动中阿经贸合作、促进文化交流发挥作用。“未来，我们将继续发挥桥梁和纽带作用，为中阿友好关系发展作出更大贡献。”张冰洋表示。

2025年是中泰建交50周年。“我们将继续发挥纽带作用，推动泰国与中国在经济、文化等方面的友好合作，增进民心相通，携手构建中泰命运共同体。”李桂雄表示。

今年是中国和西班牙建立全面战略伙伴关系20周年及中欧建交50周年。西班牙西中友好合作协会主席王新特表示：“中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。西班牙各界华侨华人将继续促进双方经贸、文化等领域交流合作，推动中西、中欧关系稳定发展。”

“相信中国高水平对外开放将为中印尼合作和亚太地区发展注入新动力，为两国民众带来更多发展机遇。”张锦雄表示。

（本报曼谷、迪拜、罗马、巴黎、约翰内斯堡、伊斯兰堡、里约热内卢、内罗毕、雅加达、莫斯科、墨西哥城、马德里1月27日电 记者杨一、章念生、管克江、谢亚宏、于超凡、戴楷然、程是颉、陈一鸣、宋亦然、黄炜鑫、李培松、于宏建、谢佳宁、颜欢）

《 人民日报 》（ 2025年01月28日 02 版）

(责编：牛镛、曹昆)