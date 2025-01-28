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“感受到中国春节的喜庆和温馨”

本报记者 孙广勇
2025年01月28日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　惠风和畅，笑语欢腾，位于泰国东北部的孔敬府洋溢着浓浓的年味。日前，一场由孔敬大学孔子学院主办、多家合作单位协办的“灵蛇舞动  创启华章”春节联欢会在坤敬公立华侨学校礼堂举行，200余名中泰嘉宾齐聚一堂，共庆蛇年春节的到来。

　　“春节代表着团聚和温馨。孔子学院与各合作单位通过交流合作，建立起亲如一家的关系。希望这次春节联欢活动能够加深彼此间的友谊、交流和合作。”孔敬大学校长常才的致辞温暖而真挚。

　　在响亮的礼花声中，联欢会正式开启。孔敬第三中学表演的舞蹈《丝舞翩跹》优雅动人，舞者身着华丽服饰，翩翩起舞，如同丝绸在空中飘扬，展现了中华传统舞蹈的婉约之美。第八十四泰乐思学校带来的舞曲《清平调》唯美演绎了春光明媚、欢声笑语的场景，古韵悠扬，让人陶醉其中。一曲终了，观众报以热烈的掌声。

　　孔敬小学带来的舞蹈《英雄花木兰、骁勇且荣光》将现场气氛推向了高潮。孩子们身着战袍，英姿飒爽，用鼓声与舞蹈讲述花木兰代父从军、英勇善战的故事。“孩子们结束表演后非常兴奋，这次活动不仅是演出，更是文化交流。希望他们今后更加努力地学习中文。”孔敬小学本土中文教师温自新说。

　　孔敬甘拉雅娜娃学校的《剑舞》表演气势磅礴，坤敬公立华侨学校表演的舞蹈《佤族舞》欢快活泼，孔敬市政府越甘学校带来的《太极拳》刚柔并济……精彩的表演让观众目不暇接。一位来自孔敬大学的泰国学生表示：“这次联欢会让我感受到中国春节的喜庆和温馨，也让我对中国文化产生了更加浓厚的兴趣。”

　　联欢会在《难忘今宵》的歌声中圆满落幕。歌声悠扬动听，充满了对美好时光的怀念和对未来的祝愿。现场掌声雷动，为这场文化盛宴画上了圆满的句号。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月28日 02 版）

(责编：牛镛、曹昆)

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