新华社首尔1月26日电（记者李翔华 姬新龙）韩国YTN电视台25日独家披露了韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）关于被停职总统尹锡悦拘留令申请书的内容细节。

公调处17日以涉嫌“发动内乱、滥用职权”向首尔西部地方法院申请对尹锡悦的拘留令。据YTN电视台报道，尹锡悦拘留令申请书共有10页，大部分内容为调查报告形式的说明材料。申请书列举了7个拘留理由，包括尹锡悦可能毁灭证据和再犯的危险性、追加调查的必要性等。

1月23日，尹锡悦（右二）在韩国首尔宪法法院出席总统弹劾案庭审。新华社发（Pool图片，曹城凖摄）

按公调处的说法，尹锡悦与前国防部长官金龙显等人共谋，向军队下达指令，命令用枪支武装的678名军人进入国会内部；在发布紧急戒严当时，尹锡悦指示，对部分媒体采取断电、断水措施；以无人机入侵平壤等手段对朝鲜发起挑衅。

公调处还说，在第一次执行尹锡悦逮捕令时，有报道推测尹锡悦乘坐了防弹车辆，由此可以判断尹锡悦有逃跑的可能性。公调处提出，宪法法院若驳回尹锡悦总统弹劾案，尹锡悦极有可能再次做出极端行为。

此外，公调处还对社会恐将出现动荡表示担忧。公调处说，一直以来，尹锡悦对视频网站“优兔”极右翼博主的极端主张表达支持。尹锡悦这种言行将刺激其拥护者，恐使保守派、进步派支持者之间发生流血冲突等不幸事件。

1月21日，尹锡悦乘坐的车辆进入韩国首尔的宪法法院。新华社记者姚琪琳摄

公调处23日把尹锡悦涉嫌“发动内乱、滥用职权”案移交检察机关，要求后者提起公诉。根据韩国法律，检察机关收到公调处发送的相关文件和证据后，可以决定是否向法院提起公诉。

25日晚，韩国首尔中央地方法院再次驳回检察机关对尹锡悦的拘留期限延长申请。据韩媒分析，检察机关将抓紧时间，在现有拘留期限，最晚于26日内向法院提起公诉。

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