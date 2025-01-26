新华社巴格达1月25日电 通讯丨底格里斯河畔奏响新春乐章

新华社记者李军

古老的底格里斯河畔微风轻拂，悠扬的二胡声与伊拉克传统乐器发出的清脆乐音交织在一起，奏响了跨越国界的乐章。美妙的旋律如同一条无形的纽带，连结起中伊两国人民的心灵。

在伊拉克首都巴格达，伊拉克-中国友好协会和伊拉克-中国商会24日在底格里斯河畔的阿利娅宫餐厅共同举办迎新春活动，这里曾是伊拉克最后一任王后阿利娅的官邸。中国驻伊拉克大使馆工作人员、伊拉克各界人士以及在伊中资企业代表等百余人齐聚一堂，庆祝即将到来的蛇年春节。

悠扬的二胡声响起，时而如泣如诉，倾诉着思念与深情；时而欢快激昂，传递着喜悦与祝福，独特的东方音韵让在场的每一位嘉宾都沉浸其中。而伊拉克传统乐器独特的音调，带着沙漠的神秘与古老的韵味，二者共同演绎了一场跨文化的音乐盛宴。

随后，中伊两国传统服饰走秀带给观众一场视觉冲击。伊拉克模特们身着华丽传统服饰，服饰上精美的刺绣、绚丽的色彩，体现了伊拉克的悠久历史和灿烂文化。而当中国汉服走秀开始，现场瞬间安静下来，所有人的目光都被飘逸的汉服所吸引。模特们身着典雅的汉服，衣袂飘飘，仿佛从历史的长河中走来，将中国传统文化的含蓄、优雅展现得淋漓尽致。两国嘉宾纷纷举起手机，记录下这一动人时刻。

中国驻伊拉克大使崔巍在致辞中表示，春节已列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，春节文化在全球的影响力不断提升。今年是中伊建立战略伙伴关系10周年，也是中伊签署共建“一带一路”合作文件10周年。10年来，两国关系健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。伊拉克已成为中国共建“一带一路”重要合作伙伴。

伊中友协主席海德尔·鲁拜伊表达了对中国人民的美好祝愿。他说，伊中双边关系“不仅仅是经济和贸易合作，更是跨越历史、基于相互尊重和共同愿望建设更美好未来的友谊典范”，希望通过类似活动，进一步加深两国人民间的友谊，推动两国关系不断向前发展。

此次活动也吸引了许多企业代表。多年来，中资企业积极参与伊拉克战后的基础设施建设和能源开发，为伊拉克经济复苏和社会稳定作出了重要贡献。

上海电气伊拉克分公司总经理张庆说：“在伊拉克工作的日子里，我们不仅是在为企业的发展努力，更是在为中伊友谊的桥梁添砖加瓦。今天的活动让我们感受到了家的温暖，也让我们更加坚定了继续为两国合作贡献力量的决心。”

一位参与中资企业项目建设的伊拉克工程师也向记者分享了自己的感受。他说：“中国企业带来的不仅是先进的技术和丰富的经验，更是对伊拉克人民的真诚关怀。这些项目改善了我们的生活，让我们看到了未来的希望！”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)