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刚果（金）文化部长：用文化交流推动刚中合作

2025年01月26日11:16 | 来源：新华网
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　　新华社金沙萨1月25日电（记者史彧）刚果（金）文化部长埃莱贝25日在首都金沙萨参加春节文化活动时表示，希望继续加强刚中两国文化交流互鉴，以文化交流推动、赋能刚中合作。

　　“中国年，在一起——金城祥瑞·蛇舞新春”文化活动当天在中国援建的金沙萨中部非洲文化艺术中心举行。埃莱贝在活动上致辞说，春节蕴含的传统价值观是人类宝贵的精神财富。近年来，刚中两国不断加强文化交流互鉴。孔子学院是两国交流的重要桥梁，通过语言和文化活动增强两国友谊。金沙萨中部非洲文化艺术中心是两国合作的结晶。

　　中国驻刚果（金）大使赵斌致辞表示，2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，成为一项国际性的节日。去年，中刚双方举办了中国电影周等文化活动，促进了两国人民之间的相互理解。

　　“中国年，在一起——金城祥瑞·蛇舞新春”文化活动由中国驻刚果（金）大使馆和刚果（金）外交学院孔子学院联合举办。活动融合两国文化元素，包括歌舞、变脸表演等内容，还安排了茶艺、书法等多项民俗活动，让在场嘉宾近距离欣赏和体验中国文化、感受浓厚年味。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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