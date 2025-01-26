新华社洛杉矶1月25日电 通讯｜品种多、工艺精、音质好——中国乐器在美国展会展现魅力

新华社记者高山 谭晶晶

这几天，一年一度的美国乐器展正在加利福尼亚州奥兰治县的阿纳海姆会展中心举行。从1901年开始举办的美国乐器展，是目前全球规模最大、历史最悠久的年度音乐产业盛会之一。

今年展会吸引了全球120多个国家和地区的1600多家企业携3500多个品牌参展，其中包括近190家中国乐器制造企业。中国乐器凭借繁多的品种、精湛的工艺和卓越的音质，向数以万计的全球音乐界人士展现“中国制造”的深厚底蕴和不断创新的进取精神。

上海民族乐器一厂有限公司已经连续多年参展，其展区内的中式装饰和中国民乐表演吸引了众多参观者。该公司总经理周力告诉新华社记者，随着中华文化在海外影响力不断扩大，中国民族乐器也受到更多海外人士青睐。他表示，作为中国民族乐器制造的领军企业，公司不但要继承中国民族乐器制作之精髓，更要为弘扬中国传统文化竭尽全力。

来自广州的乐器品牌和制造商唐农在此次展会上推出了一系列创新乐器和音频设备。唐农音乐高级品牌公关吴启杰介绍说，针对近几年市场需求的变化，该公司加强电吉他、电钢琴等产品的创新升级，以满足国内外消费者对于更时尚、可玩性更高、功能更多的高性价比产品的需求。

来自深圳的初创企业戴乐科技展区吸引了众多目光：演奏者仅凭两根电子鼓槌和两个空气拨片，连接智能手机，即可模拟架子鼓演奏。这个被称为“体感架子鼓”的智能乐器通过体感动作捕捉技术和数字化音频合成技术来完成演奏。

戴乐科技创始人、首席执行官牛亚锋介绍，公司成立于2016年，专注于数字化电声乐器，其品牌“空气乐队”通过科技革新和人工智能技术改变传统乐器使用习惯和发声方式，辅助音乐爱好者实现演奏梦想。

协助中国企业参展的中展海外展览有限公司总经理阴志勇对记者说，今年中企参展数量虽然较往年高峰期略有下降，但仍保持相对稳定阵容。美国乐器展见证了中国乐器制造业的成长，中国参展企业数量总体呈增长趋势，中国出口乐器的种类与质量也越来越受到国际市场瞩目，而科技创新将进一步增强中国乐器制造业的出海竞争力。

不少海外参观者对中国乐器给予高度评价。在展区试弹古琴的赫兰·安德森是一名音乐治疗师。她说，中国民族乐器是中国博大精深的传统文化载体，其优美的音色和演奏旋律充满东方韵味，令她的很多顾客心旷神怡，起到很好的疗效。

试玩体感架子鼓的安德烈·约翰逊则对融入数字技术的中国智能乐器赞不绝口。他表示，非常喜爱这种质量好、性价比高、同时又便携的产品。

本次展会从21日持续至26日，预计将吸引超过7.5万名专业人士和音乐爱好者观展。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)