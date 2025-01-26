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缅甸华侨界在仰光举办新春庆祝活动

2025年01月26日10:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光1月26日电 （记者谢佳君）1月25日，缅华侨界在仰光杜温纳体育馆举办新春庆祝活动。缅甸国家管理委员会（SAC）主席、总理敏昂莱偕夫人及缅军高层和宣传部、宗教与文化部等多位联邦部长出席。中国驻缅甸大使马珈偕使馆曹静公参、曲喆武官、贾俊杰公参等外交官和家属出席。1000余名缅华侨胞参加活动。

缅甸领导人敏昂莱及马珈大使与出席活动的嘉宾合影-人民网记者谢佳君摄

嘉宾合影。人民网记者 谢佳君摄

敏昂莱向缅华侨华人致以新春祝福，赞赏中国在实现现代化的同时，通过共建“一带一路”倡议造福包括缅甸在内的世界各国。感谢中国对缅和平稳定发展的坚定支持，强调中国是缅甸永远的朋友，缅方高度重视对华关系，将加快推进缅中合作项目，推动构建命运共同体。

马珈致辞表示，缅政府将春节定为公共假日，彰显了对胞波友谊的重视和对华侨华人贡献的肯定。今年是中缅建交75周年，相信两国关系将结出更多硕果，命运共同体建设将取得新的进展，为两国人民提供更多发展机遇。

嘉宾们参观体验了中华传统文化和美食，观赏了中缅歌舞、武术、乐器演奏等节目，祝愿两国国泰民安，胞波友谊地久天长。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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