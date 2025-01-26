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中国驻白俄罗斯使馆隆重举办华侨华人新春联欢会

2025年01月26日10:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科1月24日电 （记者隋鑫）1月22日，中国驻白俄罗斯使馆隆重举办2025“温暖迎春·共庆中国年”华侨华人新春联欢会。在白华侨华人、中资企业机构、中方教师和留学生代表等200余人出席。

中国驻白俄罗斯大使张汶川向全体在白同胞和祖国人民致以新春祝福，全面回顾过去一年祖国发展取得的辉煌成就，高度评价在白华侨华人、中资企业、中文教师和留学生为促进中白友好合作、助力祖国开放发展作出的积极贡献，号召全体同胞将家国情怀投入到民族复兴的伟大事业中去，为祖国发展贡献力量。

白俄罗斯华侨华人协会会长王晓梦、白俄罗斯中国企业商会会长张钊、留白学生联合会主席李沛铮先后发言，表示虽然身在国外，但时刻感受到祖国的温暖和关怀，愿为中华民族伟大复兴的光辉事业和中白关系持续发展贡献力量。白华侨华人协会和中国企业商会将继续发挥桥梁和纽带作用，积极促进中白经济、文化等领域交流与合作。广大留学生将刻苦学习，努力成长为可堪大任的栋梁之材，在祖国建设和中白合作中发光发热。

联欢会上，白俄罗斯华侨华人协会、中国和平统一促进会、河南商会、在白中资企业和留学生代表以及使馆人员献上多个丰富多彩的文艺节目，现场气氛喜庆热烈，掌声不断。最后，全场齐声高唱《歌唱祖国》，共同表达对祖国的深深眷恋和美好祝愿。

(责编：崔越、刘慧)

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