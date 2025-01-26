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中国驻保加利亚大使馆举办2025新春招待会

2025年01月26日08:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙1月24日电（记者禹丽敏）保加利亚索非亚消息：当地时间1月22日，中国驻保加利亚使馆在索非亚举办新春招待会，保加利亚副总统约托娃，副议长加内夫、萨德科夫、瓦西列夫，多名部长、友人、在保同胞等600余人出席。

中国驻大家利亚大使戴庆利向来宾致以新春祝福，回顾2024年中国式现代化建设伟大成就和中保关系长足进展，从蛇年春节文化内涵切入，深刻阐释人类命运共同体理念。期待新的一年，中保深化政治互信，加强务实合作，造福两国人民。

来宾体验书法。中国驻保加利亚大使馆供图。

来宾体验书法。中国驻保加利亚大使馆供图。

约托娃向中国人民和在保侨界祝贺新年，表示春节蕴含的和谐、希望、分享的精神弥足珍贵，希望世界从中汲取智慧。希望保中增进互访，深化合作，相信蛇年将为两国带来成功和繁荣。

现场表演。中国驻保加利亚大使馆供图。

现场表演。中国驻保加利亚大使馆供图。

现场气氛热烈，茶艺、拓印、书法等中国文化体验区人头攒动，国风器乐演奏、武术、歌曲等中保青年的表演赢得满堂彩。

保加利亚小朋友献上歌曲祝福。中国驻保加利亚大使馆供图。

保加利亚小朋友献上歌曲祝福。中国驻保加利亚大使馆供图。

(责编：刘洁妍、张悦)

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