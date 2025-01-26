人民网堪培拉1月25日电 （记者陈效卫）斐济当地时间25日上午，斐济邮政与斐济中国文化中心联合发行蛇年生肖邮票，共贺春节。作为被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录之后的第一个“春节”，2025年春节具有非比寻常的意义。这也是中斐双方第十年连续联合发行生肖邮票。斐济副总理普拉萨德教授、中国驻斐济大使周剑、斐济多位内阁部长、斐济邮政总裁伊萨克·毛先生以及逾千位当地民众参加了在斐济瑙索里商厦举办的邮票首发式。

斐济蛇年生肖邮票一套四枚，青岛若七珠宝文化艺术馆设计，由中国著名设计师钟峰完成。灵感来自于陕西博物馆收藏的一件装饰图案精美的簋，这是一件带有双兽耳和镶嵌图案蟠虺纹的仪式用青铜器。陕西作为中国古代文明的摇篮之一，尤以青铜器闻名。蟠虺纹是青铜器上常见的经典装饰图案，出现在众多的珍宝上。除了其美学价值外，它还承载着丰富的历史意义。

邮票的设计风格是将抽象的几何形状与中国传统图案相结合。蛇作为中心生肖图案，以几何形式描绘，对应“2025”四个数字，设计师将蟠虺纹作为一致的设计元素，呼应了十二生肖中的蛇，同时视觉肌理类似斐济传统的工艺品。背景图案融合了海浪、绿色和吉祥云朵，是中斐两国深厚的文化遗产和共同祝福的象征。颜色的灵感主要来自于斐济自然与文化的魅力。黄色是温暖的阳光，绿色是热带雨林，蓝色是壮丽的海洋，粉红色是热情友好。

斐济华裔女孩张笑若收获心爱的蛇年生肖邮票首日封。高鑫摄

斐济国家邮政总裁伊萨克·毛先生表示，蛇常被视为智慧与变革的化身，象征直觉、适应力和新生。随着这套生肖邮票的揭幕，我们不仅纪念蛇年的到来，也向不同文化中对蛇的多样解读致敬。这套邮票提醒我们，全球社区的紧密相连以及将我们联系在一起的共同价值。

据斐济中国文化中心韩小燕主任介绍，蛇年生肖邮票的发行，是2025年斐济“欢乐春节”系列活动中的一部分。斐济“欢乐春节”系列活动还包括“扇行天下·风之雅集——中斐成扇艺术展”“传统文化的当代之美·生肖34设计展”“非遗贺新春：年味陕西非遗展”“大地之花——中斐陶瓷艺术展”“青岛崂山祈福系列非遗文创斐济特别展”“行走的年夜饭——潮汕美食展”以及欢乐春节音乐会、欢乐春节进校园等，丰富多彩的系列活动使中斐文化交流水平再次上升到一个崭新高度。

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