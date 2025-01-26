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世界遗产巡礼：伊拉克埃尔比勒城堡

2025年01月26日08:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月24日电 （记者管克江）埃尔比勒城堡位于伊拉克北部城市埃尔比勒市中心的一座山丘上，占地约10万平方米。这座椭圆形的城堡已经存在了6000年之久，并且是世界上最古老的始终有人定居的城堡之一。赭色的城墙下，先后走过苏美尔人、阿卡德人、巴比伦人、亚述人、波斯人、希腊人、阿拉伯人和奥斯曼土耳其人，而后又消失在历史的尘埃里。

城堡一景。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

城堡一景。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

最早关于埃尔比勒城堡的文字记载是公元前2300年的埃勃拉泥板。这些在叙利亚发现的泥板约有2万块，用楔形文字记录了很多当时的历史事件。专家称，其中有两块泥板提到了埃尔比勒城堡，当时城堡名字为埃尔比陇。

两名游客坐在城墙上自拍。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

两名游客坐在城墙上自拍。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

两名当地小朋友。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

两名当地小朋友。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

城堡在历史上多次重建过，但很多城墙还是3000年前的旧物。城堡管理人尼哈德·库贾表示，2007年，当地政府为了更好保护古迹，将城堡内的居民几乎全数迁走，并为其提供了安置房和土地。如今，在联合国教科文组织的指导下，来自意大利的专家正同当地专家合作，进一步修缮城堡内的建筑，包括回迁数十户居民，以及将相关建筑改造成文化中心、咖啡馆等。

站在城堡上俯瞰埃尔比勒市景。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

站在城堡上俯瞰埃尔比勒市景。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

负责城堡修复的当地政府官员巴夫林表示，每年有超过10万名游客来到城堡参观，成为当地的旅游打卡地。“很高兴，城堡见证了数千年来不同文明的交汇交融，如今已成为和平包容的象征。”（伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

(责编：刘洁妍、刘慧)

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