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中国驻瑞典大使崔爱民出席中瑞专家新春座谈会

2025年01月26日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月25日电 （记者殷淼）1月24日，中国驻瑞典大使崔爱民出席使馆主办的中瑞专家新春座谈会，近20位瑞典生命科学领域的产学研各界代表参加。中国驻瑞典大使馆负责科技事务的参赞崔玉亭参加了活动。

中国驻瑞典大使崔爱民和与会专家交流。中国驻瑞典大使馆供图

中国驻瑞典大使崔爱民和与会专家交流。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民向中瑞专家学者致以新春问候，表示生命科学与卫生健康是人类社会可持续发展的重要基石，中国以更高水平对外开放推动经济高质量发展和实施科技创新发展情况，中国政府高度重视生命科学研究和卫生健康事业发展，愿与各国加强基础研究、科研基础设施等领域合作，希望与会专家更好发挥桥梁纽带作用，不断深化两国生命健康领域创新合作，造福两国和世界各国人民。

中瑞专家新春座谈会现场。中国驻瑞典大使馆供图

中瑞专家新春座谈会现场。中国驻瑞典大使馆供图

体验中轴奇妙夜VR文化。中国驻瑞典大使馆供图

体验中轴奇妙夜VR文化。中国驻瑞典大使馆供图

与会代表积极发言并热烈交流，表示愿进一步加强分子生物学等领域研究合作和人员交流，达成更多务实合作。大家还参加了中轴奇妙夜VR文化体验活动。

(责编：崔越、刘慧)

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