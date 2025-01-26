据新华社华盛顿1月24日电 （记者邓仙来、许缘）位于美国首都华盛顿的史密森学会国家动物园24日举行大熊猫馆开馆仪式，新一对大熊猫“宝力”和“青宝”首次正式与公众见面。

中国驻美国大使谢锋出席仪式并致辞。谢锋说，中美人民的大熊猫情缘跨越半个世纪，比中美建交还要早。中美人民对大熊猫的共同热爱，让我相信中美两国的共同点多于不同点；双方大熊猫保护合作取得的巨大成就，让我相信中美携手合作，就能办成事、办好事、办大事，既造福两国，也惠及世界。

华盛顿特区市长鲍泽、史密森学会秘书长邦奇、史密森学会国家动物园园长史密斯等出席活动。他们纷纷感谢中方帮助大熊猫重返华盛顿，表示美中大熊猫保护合作成果丰硕，是一个成功的故事，期待两国继续开展合作。

2024年10月15日，大熊猫“宝力”和“青宝”抵达史密森学会国家动物园，开启为期10年的旅居生活。

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 03 版）

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