图为启动仪式上的马来西亚特色表演。

本报记者 刘 慧摄

本报吉隆坡1月25日电 （记者章念生、刘慧）2025年“欢乐春节”全球启动仪式暨“欢乐春节 五洲同欢”演出25日晚在马来西亚吉隆坡举行。

马来西亚总理安瓦尔，中国文化和旅游部部长孙业礼，马来西亚旅游、艺术和文化部部长张庆信出席活动并致辞，联合国教科文组织助理总干事奥托内视频致辞。马来西亚第一副总理扎希德、马来西亚国会下议院议长佐哈里、中国驻马来西亚大使欧阳玉靖出席活动。

启动仪式前，1200架无人机点亮吉隆坡夜空。启动仪式上，各界嘉宾共同为醒狮点睛，开启2025年“欢乐春节”活动。来自中国、马来西亚、英国、法国、美国等国的艺术家联袂表演了《新岁华章》《祝福》等节目，充分展示春节文化元素，营造了团圆幸福、祥和美好、五洲同欢的热烈氛围。

“欢乐春节”活动由中国文化和旅游部主办，自2001年起已连续举办25年。今年将迎来“春节”申遗成功后的首个春节，“欢乐春节”活动将在全球100多个国家和地区举办近500场形式多样、内容丰富的展演项目，包括新春音乐会、广场庆典、春节庙会、全球彩灯点亮、行走的年夜饭等活动，让世界各国人民感受中华优秀传统文化的独特魅力，共庆共享中国春节的幸福时光。

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 03 版）

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