——访坦桑尼亚尼雷尔基金会董事会主席布提库

本报记者 高 石 黄炜鑫

“中国式现代化建设取得了举世瞩目的成就，激励非洲国家探索符合本国国情的现代化道路。”坦桑尼亚尼雷尔基金会董事会主席约瑟夫·瓦里奥巴·布提库在接受本报记者专访时表示，非中人民友谊深厚，包括坦桑尼亚在内的非洲国家始终受益于非中合作。

上世纪60年代，布提库以秘书身份随时任坦桑尼亚总统尼雷尔访华。中国人民勤奋、有行动力、团结、讲纪律、集体观念强，给他留下深刻印象。此后半个多世纪，布提库多次访华，见证了中国经济社会发展取得的巨大成就。“中国发生了翻天覆地的变化。现在的中国，交通四通八达，新科技、新产业发展迅速，人民生活水平全方位提升。”布提库和记者分享了在中国第一次乘坐高铁的感受：“中国高铁时速能达到300多公里，而且体验非常舒适。”

“中国式现代化为非洲国家和其他发展中国家推进现代化建设提供了重要经验。”布提库说，中国成功走出一条独具特色的发展道路，充分证明各国可以探索出符合自身国情和传统文化的现代化道路。

“中国成功脱贫的经验，对我们也非常有借鉴意义。”布提库说，中国脱贫攻坚战取得全面胜利是以人民为中心的发展思想的生动体现，为全球减贫事业作出了突出贡献，提振了全球减贫信心。

谈及非中友谊，布提库说，在坦桑尼亚独立之初、百废待兴之际，中国及时伸出援手，帮助修建坦赞铁路，有力促进坦赞两国经济发展，是非中传统友谊的有力见证。

“时至今日，坦桑尼亚乃至整个非洲地区都同中国保持着互利互惠的合作关系。”布提库表示，中国在非洲参与建设了大量公路、铁路、桥梁和港口等基础设施，向非洲派遣医疗队和农业专家组，助力非洲本土人才培养，帮助非洲提升自主发展能力，有力促进非洲经济社会发展。

“中国同我们开展合作，从来不会对非洲国家的内部事务指手画脚，而是邀请各方坐下来讨论我们一起能做什么。”布提库说，“非洲国家在与中国合作时感受到了尊重，非中是彼此真正的朋友和伙伴。”

布提库说，习近平主席2013年就任中国国家主席后首次出访就来到非洲，提出真实亲诚理念和正确义利观，指出中非从来都是命运共同体。“这体现了相互尊重、相互理解和相互合作的精神，是通向未来的正确道路。”布提库说。

“中国正携手‘全球南方’共同发展。”布提库表示，中国作为“全球南方”的重要一员，正以实际行动凝聚“全球南方”共识，促进共赢合作，为推动世界多极化发展发挥重要作用。“中国率先表态支持非盟加入二十国集团。”布提库认为，非盟成为二十国集团正式成员，有助于非洲在世界舞台更加响亮地发出“非洲声音”，为非洲大陆和发展中国家争取更多权益。

“2024年中非合作论坛北京峰会为非洲国家同中国开展对话、加强合作提供了重要平台。”布提库说，非洲国家在峰会上与中国充分交流，分享治国理政经验，在工业化、经贸投资、人文交流等各领域制定了合作规划，将助力双方携手迈向现代化。期待未来非中进一步加强青年交流，增进彼此理解，共筑高水平非中命运共同体。

（本报记者王迪参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)