——访巴西塞阿拉州州长迪弗雷塔斯

本报记者 时元皓

“巴中两国经贸关系紧密，在文化、教育等领域的交流合作增进了双方理解，丰富了两国关系的内涵。”巴西塞阿拉州州长迪弗雷塔斯近日接受本报记者采访时表示，塞阿拉州与中国在新能源、基础设施、人文交流等领域合作成果丰硕，为塞阿拉州经济社会发展作出重要贡献。

2024年11月，习近平主席对巴西进行国事访问期间，中巴实现共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，巴西成为共建“一带一路”国际合作大家庭成员。迪弗雷塔斯认为，共建“一带一路”倡议同巴西“加速增长计划”“巴西新工业计划”“生态转型计划”等对接，将促进巴西基础设施现代化，改善区域互联互通。“巴西和中国树立了合作典范，证明兼顾经济发展、环境保护以及社会公平是可以实现的。”他说。

位于巴西东北部的塞阿拉州长期以来与中国福建省保持友好关系。早在1996年，时任福建省委副书记、福州市委书记的习近平首次到访巴西，在福塔莱萨代表福建省与塞阿拉州签署了关于建立友好省州的备忘录。“这一历史性的伙伴关系帮助塞阿拉州在绿色能源发展、基础设施建设、医疗技术培训、教育文化交流等领域取得了重要进展。”迪弗雷塔斯说。

去年6月，由中国企业投资并主导建设的塞阿拉州帕纳蒂光伏电站正式投产。“巴西尤其是塞阿拉州拥有得天独厚的可再生能源开发条件，中国拥有绿色技术及产业创新等方面的经验，双方合作不仅促进经济增长，也有助于应对气候变化。”迪弗雷塔斯表示，巴中两国在能源领域互补性强，合作前景广阔。

“塞阿拉州与中国的教育合作也非常密切。”迪弗雷塔斯表示，塞阿拉联邦大学孔子学院自成立以来，在教授中文、传播中国文化等方面发挥了重要作用，增进了巴中两国人民相互理解。不久前，塞阿拉州超过650名数学教师还参与了福建省厦门市人民政府外事办公室和华侨大学共同举办的在线交流项目。

2023年4月，迪弗雷塔斯曾随巴西总统卢拉访华，并在当年9月再次率团访华，到访北京、福州、厦门、深圳等多个城市，参观了多家中国企业。“令我印象最深的是，中国实现了科技创新与可持续发展的融合。”迪弗雷塔斯表示，塞阿拉州希望借鉴中国的创新实践，助力科技创新与可持续发展。

“与中国的合作为塞阿拉州带来了夯实工业和科技发展基础的机会，我们希望在数字化转型、生物经济、海洋经济等领域与中国开展更多合作。”迪弗雷塔斯说，塞阿拉州与中国科技企业开展数字技术领域的合作，将促进农村互联、公共服务现代化等。

“巴西和中国之间的合作超越了双边范畴，对推动发展中国家团结合作以及世界和平稳定具有示范意义。”迪弗雷塔斯表示，巴中两国密切在联合国、二十国集团、金砖国家等多边平台的合作，将进一步引领全球治理机构改革，造福全球南方国家。

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)