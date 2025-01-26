廖力强

上海合作组织是首个中国参与创建、以中国城市命名的国际组织。自2001年成立以来，上海合作组织始终遵循互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，成为当今世界覆盖面积最广、人口最多的区域性国际组织，树立了构建新型国际关系的典范。

中国是上海合作组织创始成员国，也是“上海精神”的倡导者、践行者。去年阿斯塔纳峰会后，中国接任2024至2025年度上海合作组织轮值主席国。习近平主席强调，中方愿同本组织伙伴团结协作，同更多认同“上海精神”的国家和国际组织携手并进，让构建人类命运共同体的前景更加光明可期。中方将在政治、安全、经济、人文等领域主办100多场会议和活动，致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的上海合作组织峰会，凝聚各方共识，擘画发展蓝图。

2022年，上海合作组织撒马尔罕峰会批准埃及成为对话伙伴。作为重要的阿拉伯、伊斯兰、非洲国家和发展中国家，埃及加入“上海合作组织大家庭”，彰显“上海精神”的生命力、凝聚力和吸引力，将推动上海合作组织进一步做实、做强。中方支持埃及在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同埃方进一步密切在上海合作组织等多边平台的协调配合，推动双边关系朝着构建面向新时代的中埃命运共同体目标持续迈进。

中埃拓宽合作领域，助力彼此现代化进程。担任上海合作组织轮值主席国期间，中方围绕“上海合作组织可持续发展年”主题，牵头在减贫、粮食安全、公共卫生、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域开展一系列合作与行动。这些领域契合埃及“2030愿景”的发力重点，中埃可以有针对性地深化和拓展合作，持续推进高质量共建“一带一路”，带动中埃合作提质升级，为双方人民带来更多实实在在的利益。

中埃捍卫多边主义，携手完善全球治理。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。中方愿同上海合作组织伙伴一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中埃两国始终在联合国等多边场合密切协调配合，共同维护国际公平正义。在上海合作组织框架下，中埃将继续坚持真正的多边主义，旗帜鲜明反对霸权主义、单边主义和强权政治，在国际和地区热点问题上劝和促谈，共同推动地区局势走向缓和，为全球治理提供“上合方案”，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

中埃加强战略沟通，推动“全球南方”振兴。中方将“行动”二字作为主席国工作的关键词，践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”口号，以实实在在的行动进一步深化上海合作组织各领域务实合作，巩固政治互信、维护共同安全、促进共同繁荣、加强民间交往、提升机制效能。上海合作组织的发展壮大彰显“全球南方”影响力的提升。中埃同为全球南方国家，应共同维护发展中国家和“全球南方”共同利益。中方将同上海合作组织伙伴团结协作，为各自国家发展振兴和全球治理改革发挥更大作用，携手构建更加美好的上海合作组织家园。

（作者为中国驻埃及大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)