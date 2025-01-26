世界经济论坛2025年年会闭幕，与会代表呼吁——

本报记者 谢亚宏 颜 欢 徐 馨

世界经济论坛2025年年会1月24日在瑞士达沃斯闭幕。5天时间里，来自130个国家和地区的近3000名代表参与了数百场会议和对话，就“重塑增长”“智能时代的产业”等五大核心议题展开讨论。与会代表普遍认为，智能时代带来新的机遇，也带来新的挑战，国际社会需要重振合作与创新精神，以更加开放包容的方式实现全球可持续发展。

“自由贸易与经济全球化对于全球经济复苏依然至关重要”

在年会主会场达沃斯会议中心大厅内，两只机械臂握住画笔，在玻璃幕墙上共同绘制出美丽的图案，以体现年会的主题“智能时代的合作”。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，在当前地缘政治紧张、经济不稳定和气候危机频发的背景下，全球合作比以往任何时候都更加重要。他援引国际货币基金组织的数据表示，严重的脱钩和高关税可能使全球经济萎缩7%。他呼吁各国加强对话，妥善处理关税等问题，避免“脱钩断链”。

年会期间发布的《应对全球金融系统分化》报告显示，由于全球金融体系分化加剧、贸易和跨境资本流动减少以及经济效率下降等问题，全球经济损失最高可达5.7万亿美元，相当于全球经济总量的5%。在严重分化的情景下，全球通胀率可能上涨5%以上。

全球公共投资基金论坛执行董事、纽约大学法学院兼任教授马文彦长期关注全球贸易体系的最新动态。他告诉本报记者，当前全球产业链、供应链高度交叉融合，强推“脱钩断链”增加各国的贸易成本、降低贸易效率，完全不符合基本经济规律。“200多年前亚当·斯密的经济理论并未过时，自由贸易与经济全球化对于全球经济复苏依然至关重要。我们需要分工协作，实现要素的流动畅通，这样才能实现共赢。”

世界贸易组织总干事伊维拉表示，几十年来，全球致力于建设一个低关税的贸易环境，融入世界贸易体系越深的国家，受益越多。大规模的关税战、贸易战将对每一个国家造成打击。伊维拉呼吁国际社会着眼长远，致力于打造健康、可持续的全球供应链，以进一步增强全球经济韧性。

“如果没有中国近几十年的发展，世界不可能创造出这么多财富”

在“解读中国经济：过去和未来”分论坛现场，能容纳100多人的会议室座无虚席，与会嘉宾迫切希望了解资深专家和商界人士对中国经济的看法。

瑞士欧瑞康集团董事局主席迈克尔·苏斯结合企业在华60年的发展历程指出，“如果没有中国近几十年的发展，世界不可能创造出这么多财富。同样，如果中国没有积极与世界互动，也不可能凭一己之力取得目前的成就。这让我意识到了合作与开放的重要性。以信任和信心为基础开展合作，跨越国界促进技术交流，才能走向共同发展繁荣。”

马来西亚总理安瓦尔表示，东盟一直维持着和平的外部环境和快速的经济发展，其中一个重要原因就是地区互信与开放达到高水平。他表示，中国是马来西亚重要的合作伙伴，目前马中之间的投资与经贸联系愈发密切。马来西亚愿意与世界各国建立新的贸易机制，以吸引投资、发展经济。

“保护地球”是今年年会的核心议题之一。年会期间，内蒙古鄂尔多斯市政府与中国新能源企业远景科技共同打造的鄂尔多斯零碳产业园作为中国唯一案例，入选世界经济论坛发布的报告《释放产业集群全部潜力：清洁能源基础设施解决方案》。

在腾讯财经2025冬季达沃斯愿景晚宴现场，来自中国、法国、美国等国的30余位专业人士围绕技术革新与全球竞争力重塑、企业可持续发展之路等话题展开交流。法国桥智库主席周瑞就欧中在绿色技术领域的合作指出：“绿色技术创新存在阶段性差异。欧中在合作中应结合技术应用、商业转化和推广等阶段的具体情况，有针对性地制定政策，以达到最佳效果。”

“在中国的见闻让我感受到，中国已经成为多边气候变化协定的坚定支持者和践行者，”英国智库人权与商业研究所首席执行官约翰·莫里森对记者说，“中国政府在应对气候变化领域制定了众多政策，中国新能源企业也积累了丰富的技术和经验。我很期待看到中国在这一领域取得更多成就。”

“只有打破藩篱，科技创新合作成果才能不断涌现”

在达沃斯小镇街头，随处可见与新兴技术相关的广告牌和宣传标语。记者在前往会场的路上，偶遇一群机器人，它们灵巧的动作吸引了路人的目光，不少人与它们“握手”并合影留念。

这批智能设备来自中国企业宇树科技，在达沃斯的表演将成为其进入欧洲市场的预演。欧洲物流企业敦豪集团正在研究将四足机器人运用于配送场景的可行性。

共有17家中国民营企业参加今年年会，它们来自电子商务、新能源、人工智能等各类前沿技术领域。清华大学五道口金融学院副院长张晓燕在会场注意到，各国企业都重视中国在科创领域取得的长足发展。“前不久，我熟识的一家跨国电商企业在中国设立了人工智能办公室，招募了大量本地人才，这是可喜的现象。全球技术交流十分重要，只有打破藩篱，科技创新合作成果才能不断涌现。”张晓燕说。

中国在推动全球数字经济发展方面发挥的作用不断上升。以人工智能为例，世界经济论坛人工智能治理联盟在年会期间发布的《中国人工智能驱动的产业转型之路》白皮书指出，中国政府制定了长期的人工智能战略，并将相关技术应用于医疗保健、制造业和能源等领域，以平衡创新与安全的方式实现了可持续转型，为各国充分利用人工智能的变革潜力提供了宝贵经验。

春华资本集团董事长胡祖六在年会期间与来自不同国家的政经界人士进行了交流。他说，“中国有着全产业链制造能力，经济增长潜力大。中国和其他全球南方国家在新兴产业领域可以发挥各自优势，实现互利合作。”

（本报瑞士达沃斯1月25日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)