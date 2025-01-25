新华社联合国1月24日电（记者施春 杨士龙）中国常驻联合国代表团24日晚在纽约联合国总部举行“福到联合国”新春庆祝活动。联合国高级官员、100多个国家常驻联合国代表以及各界友人等400余人齐聚一堂，共庆佳节。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中向全球华人致以新春祝福，感谢中国对联合国、多边主义和全球合作的坚定支持。

联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯用中文向来宾祝贺“春节快乐”。他说，蛇象征着智慧和谨慎，也代表着变革与成长，“面对诸多全球性挑战，蛇年所体现的精神将为我们注入希望与正能量”。他感谢中国在促进文明、文化和宗教信仰之间相互理解与相互尊重方面所发挥的宝贵作用，期待与中国深化合作。

中国常驻联合国代表傅聪在致辞中表达了与来宾共同祈盼和平、繁荣、和谐的三重祝福。他表示，在联合国成立80周年的历史节点、在全球治理面临关键抉择的重要时刻，中方愿同国际社会携手合作，让和平的阳光普照世界，让各国人民共享繁荣红利，共同缔造和谐美好的未来。

这是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后迎来的第一个中国农历新年。活动现场，来自北京恭王府博物馆的书法、结绳、剪纸、漆扇、香囊、拓印等民俗技艺展示，吸引不少来宾沉浸式体验。舞狮、擂鼓、古琴等节目表演赢得现场阵阵喝彩，全场洋溢着喜庆热烈的节日气氛。

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