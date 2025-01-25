美国总统唐纳德·特朗普日前签署行政令，解密美国前总统约翰·F·肯尼迪、他的弟弟罗伯特·F·肯尼迪以及黑人民权运动领袖马丁·路德·金遇刺案的全部剩余档案。

特朗普在行政令中说：“我现在认定，继续删除和保留与约翰·F·肯尼迪总统遇刺有关的信息记录不符合公众利益，这些记录早就应该公布。”

他还提到，尽管没有任何国会法案指示公布与罗伯特·F·肯尼迪和马丁·路德·金遇刺有关的信息，“但我认定，公布联邦政府掌握的与上述每起刺杀事件有关的所有记录也符合公众利益”。

在这项行政令中，特朗普指示美国国家情报总监和司法部长在15天内向他提交计划，“全面、完整”地公布与约翰·F·肯尼迪遇刺案有关的档案，以及在45天内提交关于公开所有罗伯特·F·肯尼迪和马丁·路德·金遇刺案档案的计划。不过，美国国会参议院尚未确认上述两项人选的提名。

约翰·F·肯尼迪是美国第三十五任总统，1963年11月在达拉斯遇刺身亡。他的弟弟罗伯特·F·肯尼迪1965年当选国会参议员，1968年竞选总统时遭暗杀。

马丁·路德·金1968年在孟菲斯遇刺身亡。他为种族平等、公平公正奔走一生，曾发表著名演说《我有一个梦想》。（记者：熊茂伶、胡友松；视频：付一鸣、乔颖）

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