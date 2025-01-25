新华社华盛顿1月24日电（记者邓仙来）据美国《政治报》等媒体报道，美国务院24日暂停现有绝大多数对外援助项目，时长为90天。

美国《政治报》和英国《卫报》等报道说，美国务卿鲁比奥当天在发送给国务院职员及美各驻外使领馆外交人员的一份备忘录中，命令立即暂停国务院现有绝大多数对外援助项目，时长为90天。该备忘录是事关美国对外援助项目的“停止工作令”，立即生效。

按照该备忘录，美国对埃及和以色列的军事援助资金、对外紧急食品援助资金以及现有对外援助项目中于该备忘录生效前产生的“合法费用”可以继续发放，此外，任何新项目和延续现有项目所需的资金均不得发放，直至针对这些项目的审查程序结束且确认其“符合总统特朗普的（外交政策）议程”。

备忘录写道，鲁比奥将在审查程序结束后决定是否“延续、修改或终止”相关项目。

据报道，该备忘录未明确提及将如何处置美国对乌克兰的军事和经济等援助项目。《政治报》援引一名美国务院现任官员和两名前拜登政府官员的话说，该备忘录“似乎将叫停”美国对乌克兰等“关键盟友”的援助。

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