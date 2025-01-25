打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国务院暂停绝大多数对外援助

2025年01月25日10:43 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿1月24日电（记者邓仙来）据美国《政治报》等媒体报道，美国务院24日暂停现有绝大多数对外援助项目，时长为90天。

美国《政治报》和英国《卫报》等报道说，美国务卿鲁比奥当天在发送给国务院职员及美各驻外使领馆外交人员的一份备忘录中，命令立即暂停国务院现有绝大多数对外援助项目，时长为90天。该备忘录是事关美国对外援助项目的“停止工作令”，立即生效。

按照该备忘录，美国对埃及和以色列的军事援助资金、对外紧急食品援助资金以及现有对外援助项目中于该备忘录生效前产生的“合法费用”可以继续发放，此外，任何新项目和延续现有项目所需的资金均不得发放，直至针对这些项目的审查程序结束且确认其“符合总统特朗普的（外交政策）议程”。

备忘录写道，鲁比奥将在审查程序结束后决定是否“延续、修改或终止”相关项目。

据报道，该备忘录未明确提及将如何处置美国对乌克兰的军事和经济等援助项目。《政治报》援引一名美国务院现任官员和两名前拜登政府官员的话说，该备忘录“似乎将叫停”美国对乌克兰等“关键盟友”的援助。

(责编：王静、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部