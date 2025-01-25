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瑙中关系将不断蓬勃发展（国际论坛）

莱昂内尔·安格明
2025年01月25日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　2024年1月24日，瑙鲁和中国恢复大使级外交关系。一年来，瑙中关系取得重大进展。

　　一年前，当我第一次踏上中国国土时，心里怀着深深的感激之情。我们代表团一行受到了中方热烈和真诚的欢迎。我感觉像回到了温暖的家，尽管中国离我深爱的瑙鲁有数千公里之遥。与中方官员的初次会晤，印证了我抵达中国时的第一印象。在那次会晤中，中方朋友讲，“国家无论大小、强弱、贫富一律平等，都是国际社会的重要一员”，点明了瑙中关系的特点和重要性。这些话语充满真诚，意味着瑙鲁作为国际社会大家庭的一员，受到了欢迎和接纳。

　　去年3月，瑙鲁总统阿迪昂对中国进行国事访问，受到了热烈欢迎。习近平主席在同阿迪昂总统会谈时指出，友好不分先后，只要开启，就会有光明前途。合作不论大小，只要真诚，就会有丰硕成果。

　　确保国家经济可持续增长和繁荣，是瑙鲁决定同中国复交的重要考虑之一。对于瑙鲁来说，国家主权不仅仅意味着制定和执行本国法律，还包括实现可持续发展、建设有韧性的经济，拥有自决权、同各国和平共处。如果做不到这些，一个国家就会失去对自身命运的把握。瑙中复交让瑙鲁在追求战略利益时无须从属任何国家，无须与任何国家结盟。这同瑙鲁奉行的不结盟立场高度一致。

　　瑙鲁同中国的关系建立在共同价值理念的基础上。中国坚持和平共处五项原则，平等对待瑙鲁，支持瑙鲁走适合本国经济社会条件、由瑙鲁人民独立选择和行使权力的发展道路。瑙鲁人民明确支持同中国复交，相关决议在瑙鲁议会全票通过。

　　瑙中复交一年来，双方深化政治互信、推进互利合作，将两国关系推向新高度。共建“一带一路”倡议为瑙鲁等太平洋岛国提供了发展新机遇。中企承建的艾沃港码头升级改造、光伏发电和储能系统、瑙鲁体育场等项目，助力瑙鲁经济社会发展。

　　决定瑙中关系走向的不是国家体量，而是两国的相互信任、共同利益以及双方对彼此国家主权的承认和尊重。中方在海洋安全、对整个地区生存构成威胁的气候变化等多个领域仗义执言，积极维护瑙鲁等太平洋岛国的正当权益。

　　瑙鲁正在筹备下一届密克罗尼西亚运动会，届时地区大家庭将共同见证瑙中复交带给瑙鲁的发展变化。我坚信，瑙中关系将会随着时间的推移不断蓬勃发展。

　　（作者为瑙鲁外交贸易部部长）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月25日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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