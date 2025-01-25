本报北京1月24日电 （记者李欣怡）中共中央政治局委员、外交部长王毅24日在北京艺术中心举行外交部2025年新年招待会。中共中央政治局委员、北京市委书记尹力，各国驻华使节和国际组织驻华代表夫妇，中方有关部门代表等约400人出席。

王毅在致辞中表示，2024年，在习近平主席英明领导下，中国外交高举人类命运共同体光辉旗帜，为和平奔走，为发展担当，为动荡世界注入稳定性，增添正能量。各位驻华使节踏访中国各地，为中国与各国友好合作作出积极贡献。相信大家不论今后走到哪里，都将始终是促进对华友好的终身使者，成为中国人民的老朋友、好朋友。

王毅表示，2025年是一个极具历史分量的年份，我们将迎来中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年，也将迎来联合国成立80周年。中国愿同各国一道，胸怀全球福祉，超越隔阂冲突，携手为建设一个更加美好的世界付出不懈努力。

外国驻华使团长、喀麦隆大使马丁·姆巴纳代表各国使团祝愿中国人民新春快乐。他表示，2024年中国外交亮点频现，展现大国担当，为应对世界日益增加的不确定性和挑战作出重要贡献。世界各国愿同中国深化友谊、密切交流、加强合作，推动构建人类命运共同体。

招待会后，中外嘉宾共同观赏了外交部2025年新年舞蹈晚会《华章》。

《 人民日报 》（ 2025年01月25日 03 版）

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