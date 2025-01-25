高水平开放不断拓展中国式现代化的发展空间。中国坚定不移推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，维护国际秩序稳定，才能更好维护国家利益和人民利益

中国如何处理与世界的关系、如何看待现行国际秩序？两个“苹果”的故事，提供了一个有意义的视角。

第一个“苹果”是甘肃天水花牛苹果。花牛苹果畅销海外，出口至印度尼西亚、马来西亚、马尔代夫等30多个国家和地区。从成为国际市场上第一个获得正式商标的中国苹果品牌，再到一个个海外仓让花牛苹果等“中国果”成为“国际果”，越来越多国家消费者尝到中国水果的“甜滋味”。

目前，中国苹果产量、出口量均居世界第一，中国苹果期货是全球第一个鲜果期货品种。中国苹果日益走向国际市场，这背后是《区域全面经济伙伴关系协定》等自贸协定生效实施带来的贸易便利，也有企业对“互联网+外贸”等合作新模式的积极探索。

第二个“苹果”是美国苹果公司。苹果公司深耕中国市场，同样折射中国发展与世界的深度联动。在第二届中国国际供应链促进博览会上，苹果公司与4家中国供应商携手亮相。30多年来，苹果公司从中国制造受益匪浅，该公司200家主要供应商中，逾八成在中国设厂。苹果首席执行官库克直言，没有中国合作伙伴，苹果无法取得今天的成就。

与此同时，大量中国企业通过与苹果的持续合作实现技术升级、竞争力提升。电声企业歌尔股份与苹果合作开展自动化技术研发，不断提升制造工艺。领益智造从一家做模切起家的小公司，发展成能为苹果产品提供几千种模块和组件的大型制造商，已在印度、越南、巴西等多国设立工厂。

从中国苹果走向世界，到苹果公司在中国实现共赢，类似的合作故事说明，中国深度参与经济全球化进程，坚定奉行互利共赢的开放战略，形成了自身利益与各国利益深度交融、彼此依存的格局。这一切都离不开稳定的国际秩序。

作为公共产品，国际秩序关乎世界各国利益。国际秩序稳定，就能够为世界和平、发展与繁荣创造必要的环境，经济全球化才能健康发展，各国才有条件开展广泛互利合作。经济全球化是国际秩序稳定的“压舱石”，日益紧密的经贸往来让各方获得了发展与繁荣的机遇，凝聚起各方共同维护国际秩序的合力。

中国发展受益于一个整体稳定的国际秩序，也为维护国际秩序作出了重要贡献。中方始终认为，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一种秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。从理念到行动，中国坚定不移做国际秩序的维护者。这是符合中国和其他国家共同利益的正确抉择。

国际上一些人刻意歪曲中国的国际秩序观，谬称发展起来的中国是现行国际秩序的“破坏者”“颠覆者”。这些说法完全是颠倒黑白，反映的是这些人自身的偏见乃至阴暗企图。美国学者扎卡利亚不久前在接受《外交政策》杂志采访时指出，中国的发展得益于经济全球化及和平稳定的国际环境，中国不是当前国际秩序的挑战者，而是经济全球化的推动者。

中国正在推进新一轮改革开放进程，与各国互利合作的新故事不断落笔。2024年，中国外贸总量达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，再创历史新高。外贸“朋友圈”越来越大，中国已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。蓬勃的贸易活力，映照出发展大趋势。从越拉越紧的产业链供应链合作，到更趋活跃的投资合作，再到方兴未艾的科技创新合作，高水平开放不断拓展中国式现代化的发展空间。立足这一基本现实，中国坚定不移推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，维护国际秩序稳定，才能更好维护国家利益和人民利益。所谓中国破坏乃至颠覆国际秩序的说法，既无逻辑支撑，也没有事实依据。

现行国际秩序的确面临挑战，但挑战方绝不是中国。“世界上很多国家都不相信西方政府致力于维护基于规则的国际秩序，因为它们在诸多方面已经抛弃了这种秩序。”欧洲对外关系委员会主任马克·伦纳德的话，点明现行国际秩序面临的真正挑战。面对日益增多的全球性挑战，以“后殖民统治、双重标准和忽视发展中国家的关切”为特点的西方主导的国际秩序，不仅没有真正契合“全球南方”谋和平、求发展、促合作的共同需求，还对“全球南方”现代化形成了诸多障碍。

推动国际秩序与时俱进、变革完善，是中国促进世界和平发展的主动作为，体现了大国担当。这是时代之需、世界之需。

2025年伊始，哈萨克斯坦、马来西亚、古巴、玻利维亚、乌干达等多个国家成为金砖伙伴国，印度尼西亚加入金砖大家庭。“金砖热”在全球范围不断升温，反映的是全球南方国家希望加强团结合作、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展的大趋势。作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，“全球南方”正在深刻改写世界经济的版图，成为重塑全球政治经济力量格局、推动国际秩序变革的关键力量。“去殖民化可能已不再是当今世界的首要议题，但其中蕴含的公平正义理念永不过时。”乌干达外长奥东戈的话，道出了全球南方国家的共同心声。

为了推动建设更加公正合理的国际秩序，中国坚持共商共建共享的全球治理观，推动扩大全球南方国家在全球治理中的代表性和发言权；坚持真正的多边主义，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化；坚持“同球共济”，提供共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等国际公共产品，推动不同文明和合共生，向着构建人类命运共同体的光明目标不断迈进。

美国《外交》网站发表的文章作出如下判断：中国希望建立一个不仅基于多极化，而且尊重各国主权的体系，不是大国的国家将在国际体系中获得更大发言权，“中国所构想的愿景对几乎所有国家都有吸引力”。近日首次发布的《中国国际形象全球调查报告》显示，七成多国外受访民众期待中国在国际秩序建设、维护和平稳定方面发挥更大作用。

80年前，中国第一个在《联合国宪章》上签字。今天，世界进入新的动荡变革期，人类社会站在新的十字路口。中国将一如既往将自身置于人类发展大潮流、世界发展大格局中，坚持与世界良性互动、共同发展，以自身不断发展进步为维护国际秩序稳定、促进世界和平发展作出贡献。

《 人民日报 》（ 2025年01月25日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)