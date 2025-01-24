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王毅同美国国务卿鲁比奥通电话

2025年01月24日23:37 | 来源：新华网
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新华社北京1月24日电 1月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿鲁比奥通电话。

王毅表示，习近平主席上周五同特朗普总统举行重要通话，达成一系列共识。中美关系发展迎来新的重要节点。习近平主席全面阐述了中国的对美政策，特朗普总统予以积极回应，表示期待同习近平主席保持良好关系，强调美中合作可以解决世界上很多问题。

王毅表示，两国元首为中美关系指出了方向、确立了基调。双方团队要落实好两国元首的重要共识，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，保持沟通、管控分歧、拓展合作，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，找到新时期中美两国正确相处之道。

王毅说，中国共产党的领导是中国人民的选择，中国的发展有着清晰历史逻辑和强大内生动力，我们的目标就是让人民过上更好日子，为世界作出更大贡献。我们无意超越或取代谁，但必须捍卫自身的正当发展权利。

王毅阐述了中方在台湾问题上的原则立场，要求美方务必慎重处理。王毅强调，台湾自古以来就是中国领土的一部分，我们绝不允许把台湾从中国分裂出去。美国在中美三个联合公报中就奉行一个中国政策作出了庄重承诺，不能背信弃义。

鲁比奥表示，美国和中国是两个伟大的国家，美中关系是21世纪最重要的双边关系，将决定世界的未来。美方愿同中方坦诚沟通，妥处分歧、以成熟和谨慎的方式管理好双边关系，共同应对全球性挑战、维护世界的和平稳定。美方不支持“台湾独立”，希望台湾问题以海峡两岸都能接受的方式得到和平解决。

王毅表示，大国要有大国的样子，应当承担应尽国际责任，应当维护世界和平，应当帮助各国实现共同发展。希望你好自为之，为中美两国人民的未来，为世界的和平与稳定发挥建设性作用。

(责编：卫嘉、白宇)

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