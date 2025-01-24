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外交部：中瑙复交以来两国关系蓬勃发展

2025年01月24日18:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月24日电（记者马卓言、陆君钰）外交部发言人毛宁24日表示，中国和瑙鲁复交以来，两国关系蓬勃发展，双方各层级交往日益密切，各领域务实合作全面展开。这充分证明在一个中国原则基础上同中国建立和发展关系，是人心所向、大势所趋，符合两国和两国人民的根本利益。

　　当日例行记者会上，有记者问：今天是中国和瑙鲁复交一周年。中方如何评价一年来中瑙双边关系发展？对两国关系下步发展有何期待？

　　毛宁表示，一年前，中国和瑙鲁在一个中国原则基础上恢复大使级外交关系。复交以来，两国关系蓬勃发展，取得丰硕成果。双方各层级交往日益密切。去年3月，瑙鲁总统阿迪昂成功对中国进行国事访问，习近平主席同他会谈，双方一致同意加强政治互信和互利合作，做相互尊重、共同发展的好朋友、好伙伴。去年9月，王毅外长在纽约联大期间会见瑙鲁外长安格明，就进一步深化两国友好关系交换意见。去年12月，瑙鲁议长斯蒂芬率团访华，全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁分别同他会谈会见。一年之内，瑙方全体内阁部长均已访华。

　　“一年来，双方各领域务实合作全面展开。”毛宁说，中方支持瑙方购买货船以保障瑙鲁物资供应，中国企业生产的新能源公交车助力瑙鲁实现节能减排目标，中国“光明行”医疗队为瑙鲁白内障患者带去福音，多批瑙鲁各界人士和留学生来华学习培训。可以说，越来越多的瑙鲁民众正在感受到两国复交的红利。

　　毛宁表示，中瑙关系快速发展的事实充分证明，在一个中国原则基础上同中国建立和发展关系，是人心所向、大势所趋，符合两国和两国人民的根本利益。中方愿同瑙方一道，落实好两国元首达成的重要共识，进一步巩固政治互信、深化务实合作，推动中瑙关系不断取得新发展，更好造福两国人民。

　　“我们也相信，世界上越来越多的国家将作出符合时代潮流的正确决定。”毛宁说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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