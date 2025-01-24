人民网吉隆坡1月24日电 （记者章念生、刘慧）1月24日，由中华人民共和国文化和旅游部主办，中国国家博物馆、福建省文物局、吉隆坡中国文化中心、德化县人民政府共同承办的“中国白——中国德化白瓷艺术”展览开幕式在吉隆坡中国文化中心举行。此次展览汇聚了现当代德化白瓷艺术品40余件（组），展示了德化白瓷作为中华陶瓷艺术的独特魅力。中国国家博物馆馆长高政、马来西亚国家团结部秘书长拿督斯里哈斯努占占、吉隆坡中国文化中心主任韩宁等出席开幕式。

嘉宾为展览开幕式剪彩。人民网记者章念生摄

高政在致辞中表示，中国和马来西亚是隔海相望的近邻，两国人民传统友谊源远流长，睦邻友好、互利共赢始终是中马关系的主旋律。在过去的2024年，两国举办了一系列活动庆祝中马建交50周年暨“中马友好年”，中马命运共同体建设走深走实，不断为两国人民带来福祉，为地区繁荣稳定作出贡献。

高政指出，“中国白——中国德化白瓷艺术”展览就是一次进一步促进两国民心相通的重要活动。德化白瓷是中国陶瓷艺术的瑰宝，自宋元时期起，德化白瓷便跨洋越海，行销东亚、东南亚乃至欧洲，成为海上丝绸之路上的重要商品。今天，德化的能工巧匠在继承传统的基础上大胆创新，开辟了德化瓷器的艺术新境界。现当代德化白瓷珍品，取材广泛，造型精美，涵盖宗教造像、历史人物、神话传说、精美花卉等，无不惟妙惟肖、栩栩如生，充分展现了德化瓷塑的高超技艺和深邃意蕴。衷心期待马来西亚观众能够通过展览，走进德化白瓷智慧与匠心交织而成的美好世界，领略其饱含的历史底蕴与人文精神，启发更多关于美与创造的文明对话。

哈斯努占占在致辞中表示，德化白瓷作为中国陶瓷艺术的瑰宝，展现了匠人智慧与东方美学，是中华优秀文化的生动体现。本次展览展示了40余件珍贵作品，为马来西亚民众提供了近距离感受中国文化艺术魅力的机会，并搭建了马中文化交流的新桥梁。他强调，马中两国作为友好国家，在文化合作方面成果丰硕，两国博物馆在展览策划、文物保护和学术研究等领域深化合作，为两国历史文化传承注入了新动力。展望未来，期待通过国际文化合作探索更多可能，共创繁荣与和谐的文化生态。

嘉宾在参观展览。 人民网记者 章念生摄

展览分为“芳华”“花语”“祥和”“风骨”“神话”“新境”六个章节，向观众呈现德化白瓷的艺术世界。在“芳华”中，观众可以近距离观赏到薄胎雕塑技艺和彩塑工艺在德化白瓷上的精妙运用，展现了德化陶瓷技艺的极致追求；“花语”融会浮雕、镂刻、绘画等花卉装饰手法，提升了德化白瓷的应用与美学价值；“祥和”传达了中华文化的和谐理念，折射出“和”文化的深厚底蕴；“风骨”借用历史人物和神话传说等题材，展现了中华民族的风骨精神；“神话”章节通过细腻的雕刻技艺和流畅的衣纹处理，塑造出仙意飘飘的神话形象，极具感染力；“新境”的作品融合了中西绘画技艺，达到了瓷中有画、画中有瓷的艺术新境界，让观众在欣赏中感受到德化白瓷的创新活力。

此次展览在吉隆坡中国文化中心将展至2025年2月，展期1个月。

观众在参观展览。 人民网记者 刘慧摄

展览上的展品。 人民网记者 刘慧摄

(责编：刘洁妍、刘慧)