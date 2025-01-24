人民网曼谷1月24日电 （记者孙广勇）“春风送暖春满园，蛇舞灵秀迎新年。”1月21日晚，由泰国孔敬大学孔子学院主办，坤敬华侨公立学校等孔子学院合作单位协办的2025年春节联欢会在泰国东北部孔敬府举行。中国驻孔敬总领馆副总领事杨宁、孔敬府副府尹西里瓦、孔敬大学校长常才，孔敬大学孔子学院教职员工，以及孔子学院18所合作单位师生等200余人欢聚一堂，共庆乙巳蛇年春节。

伴随着一阵锣鼓声响，威风凛凛的舞狮队引导着领导和嘉宾们步入会场。联欢会在狮子激昂的翻腾跳跃中拉开序幕。孔敬大学校长常才首先致欢迎辞。他说，中国春节代表着团聚、温馨。通过交流合作，2024年，孔子学院与各合作单位建立了亲如一家的关系，希望通过春节联欢这样的庆祝活动感谢合作单位对孔子学院工作的支持，加深彼此间的友谊、交流和合作。

孔敬府副府尹西里瓦在新年贺词中表达了对远离家乡和亲人的孔子学院老师真挚、温馨的新春祝福，并希望孔子学院携手合作单位共同推进和提升泰国的中文教学发展。

坤敬公立华侨学校校董会主席陈文光代表30余所孔子学院合作单位，感谢孔子学院长期以来在中文教学和考试、中国文化体验、本土中文教师培训和赴华留学等诸多方面所给予的大力支持和帮助，希望2025年的合作更加广泛、紧密、富有成效。

中国驻孔敬总领馆副总领事杨宁致晚会开幕词，肯定了孔子学院2024年取得的成绩，希望孔子学院乘势而上，继续推动中泰教育文化交流，为泰东北师生学习中国语言文化提供更多更好的平台，培育通晓中泰双语的栋梁之才，做好中泰友谊的民间使者。

联欢会在喜庆、响亮的礼炮声中开启。文艺表演在“狮”意盎然的喧嚣中开始。孔敬第三中学的《丝舞翩跹》，优雅的舞蹈如丝般轻盈，展现了中华传统舞蹈的婉约之美。孔敬小学的舞蹈《英雄花木兰、骁勇且荣光》让大家一同领略了花木兰为代表的中国巾帼们的英雄气概与豪情壮志。孔敬甘拉雅娜娃学校的剑舞表演气势磅礴，让人感受到了千年武道的精神与气韵......璀璨灯火映夜空，欢声笑语绕梁间。晚会在与会者《难忘今宵》的歌声和掌声中圆满落幕。

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