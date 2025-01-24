人民网堪培拉1月14日电 （记者陈效卫）1月23日晚，中国驻阿德莱德总领馆与南澳大利亚州政府在阿德莱德动物园共同举办庆祝2025年中国春节晚宴。南澳大利亚州州长马思诺及多位州内阁部长、州反对党领袖代表、联邦工党议员乔格纳斯、澳大利亚外交贸易部南澳办主任柯林斯等政商、科教、文化等各界人士，驻南澳大利亚州领团，领区华侨华人、中资机构和留学生代表220余人出席。

中国驻阿德莱德总领事李东在致辞中回顾2024年中澳、中南澳关系取得的重要成果，介绍了中国经济社会发展和对外交往成就，强调中方在新的一年里愿与澳方一道进一步深化务实合作，扩大人文交流，共同推动建设更加富有成果的中南澳伙伴关系。

马思诺发表热情洋溢的讲话，对2024年李强总理访问南澳州以及两国延续大熊猫保护研究合作深感荣幸，对双方经贸合作取得的新成果倍感鼓舞，表示葡萄酒和龙虾等输华贸易恢复及巨大增长惠及了南澳州广大企业和家庭。马思诺强调，澳中互惠互利的友好合作关系体现了两国人民的共同期待，祝愿两国人民在蛇年取得更大发展。

晚宴前，与会嘉宾在“竹林苑”参观了大熊猫“怡兰”和“星秋”，席间还欣赏了古筝等中国传统文化表演。现场张灯结彩，大红灯笼营造出热烈友好的气氛。来宾互致蛇年新春祝福，期待2025年中南澳合作更加富有成果。

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