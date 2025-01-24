人民网布鲁塞尔1月24日电 （记者牛瑞飞）22日，中国驻比利时大使费胜潮专程走访慰问比利时布鲁塞尔、安特卫普两大华侨华人聚集地，向旅比侨胞致以农历乙巳蛇年新春的节日问候和祝福，转达党和国家的亲切关怀和慰问，并亲自赠送祖（籍）国政府和人民为旅比侨胞准备的“温暖迎春·共庆中国年”暖心包。

中国驻比利时大使费胜潮春节走访慰问旅比侨胞。中国驻比利时大使馆供图

1月22日正值北方农历小年。当天上午，冒着料峭春寒和霏霏细雨，费胜潮来到布鲁塞尔市中心、火车站等华侨华人商号集中地区，步行走访慰问比利时中华商会等侨团及多家商铺。费胜潮向业主仔细询问日常经营和家庭生活情况，专门了解商铺周边治安和店内安保消防措施，兴致勃勃地浏览货架上琳琅满目的各色中国商品，并听取业主的经营介绍。费胜潮表示，“春雨贵如油”，希望大家收获满满，兴旺发达，生意长长久久，日子红火火火。他勉励大家继续扎根当地，团结友爱，相互帮衬，注意生产生活安全，坚持合法诚信经营，积极融入和服务当地社区邻里，守住“中国制造”的美誉和华侨华人商户的信誉，维护好海外侨商形象。

当天下午雨势渐大，费胜潮一行赶赴安特卫普，慰问走访欧洲中国传统文化联合会、比利时浙江籍侨团联盟等侨团及当地华校、商铺、华媒、香港同胞和老者代表，同他们一道叙家常，共度新春佳节。费胜潮表示，安特卫普是华侨华人最早扎根的比利时城市，他高度评价当地侨社长期团结和睦，始终关爱同胞，积极推广华文教育，主动传承中华文化，积极树立和维护中国侨民形象。希望大家在新的一年里继续守护好健康和安全，经营好家庭和事业，为赓续发展好中比民间相识相知相亲作出更大贡献。

在探望比利时最早爱国侨团组织——旅比华侨联合会多位高龄侨胞时，费胜潮高度赞扬高龄侨胞们的拳拳爱国之心，叮嘱他们保重身体，并对当地侨社坚持扶危济困、传承中华敬老美德的大义善举予以积极评价。在走访办学近30载的安特卫普中文学校时，费胜潮慰问了义务担任汉语文化教学工作的志愿者老师，并与正在上中国剪纸课的小学生们亲切互动。

离开安特卫普前，费胜潮专程前往唐人街，走访普通华侨商铺和超市，调研侨情，并祝商家们在新的一年里家庭生活和美，店铺生意兴隆，事业蒸蒸日上。侨胞们纷纷表示，祖（籍）国发展越来越好、越来越强大，海外华侨华人尤其是年轻一代为身为炎黄子孙感到无比骄傲和自豪。祝愿祖（籍）国更加繁荣昌盛，中华儿女幸福安康，愿为中比关系历久弥坚贡献自己的一份力量。

中国驻比利时大使费胜潮春节走访慰问旅比侨胞。中国驻比利时大使馆供图

1月22日晚，中国驻比利时大使馆首席馆员吴刚公参应邀赴安特卫普出席比利时浙江籍侨团联盟举办的“‘浙里有爱·侨贺新春’春节慰侨暨比利时浙江籍侨团联盟2025年新春联欢晚会”，代表大使馆向广大旅比侨胞拜年，转达党和国家的节日问候和温馨祝福，并赠送国务院侨办、中国侨联、内蒙古自治区和中国驻比利时大使馆准备的“温暖迎春·共庆中国年”暖心包，以及浙江省为海外乡亲们准备的新春节礼。

(责编：苏缨翔、刘慧)