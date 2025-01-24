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迪拜：中企项目办公室里的“中国年”

2025年01月24日16:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月24日电 （记者管克江）1月23日下午，中国石油工程建设有限公司（CPECC）中东地区公司在迪拜的沙特项目部办公室举办“巳巳如意”中国年活动。来自10个国家的近100名中外员工一起写福字、贴春联、品茶艺、做漆扇、投壶等，体验中国传统文化，感受浓浓中国年味。

写百福。人民网记者 管克江摄

写百福。人民网记者 管克江摄

展示福字和漆扇。文学军摄

展示福字和漆扇。文学军摄

在中国文化中，“福”字象征着幸福、好运和吉祥。“写百福”活动吸引了很多外籍员工。他们手握毛笔，在老师的带领下，一笔一划地体验中国书法奥妙。“这是我写的福字，我要把它分享给我的亲戚和朋友！” 沙特籍员工阿卜杜拉高兴地展示着自己的作品。

“按照中国民俗文化十二生肖，今年是我的本命年。能在迪拜感受中国的过年氛围非常开心。”阿尔及利亚员工玛赫乔拜说。

学做中式点心。人民网记者 管克江摄

学做中式点心。人民网记者 管克江摄

CPECC中东地区公司总经理蒋峰表示，中企在做好项目执行的同时，努力为各国员工提供学习和成长机遇，为相关国家可持续发展夯实人才基础。此外，企业还通过举办形式多样的活动，推动多元文化的交流与融合。中外员工一起庆祝中国春节，共同感受中国文化中的“和合”理念，将助力中华优秀传统文化更好走向世界。

古琴学习有板有眼。人民网记者 管克江摄

古琴学习有板有眼。人民网记者 管克江摄

活动由迪拜大学孔子学院合办。迪拜大学孔子学院中方院长戴京倞表示，这段时间她们收到很多参与举办中国春节文化活动的邀约，表明中国文化正日益受到各方民众的关注和喜爱。她们将继续努力通过各种形式，传播好中国文化，讲好中国故事。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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