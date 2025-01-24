人民网雅加达1月23日电 （记者李培松）1月23日，中国驻印尼大使馆在雅加达举办新春招待会，印尼地方代表理事会主席纳加穆丁及夫人应邀出席，印尼政府官员、各国驻印尼使节、旅印尼华侨华人、中资企业、汉语教师和留学生代表及各界友好人士700余人欢聚一堂，共迎乙巳蛇年。

中国驻印尼大使王鲁彤致辞。人民网记者 李培松摄

激昂的鼓点响起，印尼龙狮运动联合会冠军舞狮队的六只瑞狮闪亮登场。精彩的表演以及瑞狮口中吐出的新春对联——“雄狮吐瑞辞旧岁、金蛇狂舞迎春晖”瞬间将现场氛围拉满。

中国驻印尼大使王鲁彤在致辞中向来宾致以新春祝福。他表示，中国驻印尼使馆将在新的一年继续践行“外交为民”宗旨，为旅居印尼的同胞们工作、学习、生活营造更好环境。王鲁彤说，2024年是新中国成立75周年，也是中印尼关系强劲发展、两国友好再攀高峰的丰收之年。今年是中印尼建交75周年，也是万隆会议召开70周年。相信在两国元首的战略引领下，中印尼将继续弘扬双边友好的优良传统，携手应对全球挑战，推动高质量共建“一带一路”，致力实现共同繁荣。中印尼命运共同体的巨轮必将乘风扬帆，破浪前行！

开场的舞狮表演。人民网记者 李培松摄

招待会现场气氛热烈。使馆向华侨华人及留学生代表赠送了“春节包”，大家纷纷表示“年味十足”“倍感温暖”。民歌《龙船调》、中国民族舞、《美丽的梭罗河》中印尼双语合唱等演出精彩纷呈，观众掌声不断。“欢乐春节—行走的年夜饭”世界中餐业联合会辽菜团队为来宾们精心准备年夜饭，道道美食得到了宾客们的称赞。与会嘉宾们盛赞新时代中国发展成就和中印尼命运共同体建设成果，衷心祝福中印尼世代友好。

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