新华社瑞士达沃斯1月24日电 综述｜达沃斯论坛与会者呼吁反对保护主义

新华社记者石松 陈文仙 陈斌杰

世界经济论坛2025年年会正在瑞士达沃斯举行。多位与会嘉宾认为，加强国际合作、反对贸易保护主义，是各方共渡难关、推动全球经济复苏的关键所在。

年会开幕前发布的《首席经济学家展望》报告显示，超半数受访专家不看好2025年经济走势。这一悲观预期反映了贸易保护主义和全球经济碎片化趋势的加剧，以及公共债务和高通胀对经济增长的持续拖累。

在这一背景下，唯有加强国际合作、反对贸易保护主义，才能帮助各方共渡难关、推动全球经济复苏，这一点已成为与会嘉宾的普遍共识。

世界贸易组织总干事伊维拉表示，贸易“小圈子”化将对全球经济造成严重负面影响，历史证明，关税战不会让任何人受益。她指出：“如果我们进行针锋相对的报复，不管是25%的关税还是60%的关税，我们将会回到20世纪30年代的水平，我们将看到全球国内生产总值损失达到两位数。这是灾难性的。”伊维拉呼吁国际社会着眼长远，致力于打造健康、可持续的全球供应链，以进一步增强全球经济韧性。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，在当前地缘政治紧张、经济不稳定和气候危机频发的背景下，全球合作比以往任何时候都更加重要。他在接受新华社记者采访时强调，尽管当今世界充满竞争，许多国家日益内顾，但合作依然是应对共同挑战的唯一有效路径。“面对全球性问题，我们需要找到全球性解决方案。”

他援引国际货币基金组织的数据表示，严重的“脱钩”和高关税可能使全球经济萎缩7%。他呼吁各国加强对话，妥善处理关税等关键问题，避免“脱钩断链”。

东盟秘书长高金洪指出，东盟始终是开放且以规则为基础的多边贸易体系的坚定支持者，任何形式的单边主义或保护主义政策都将对现有多边体系造成破坏。他强调，通过互利共赢的合作，各方都能共享开放贸易带来的红利。因此，东盟将继续通过各种自由贸易协定，与全球合作伙伴保持紧密合作。

越南总理范明政表示，若想全面拥抱“智能时代”，国际社会需要采取以人为本、包容性强且具有全球视野的方针。他呼吁各国携手打击保护主义，推动贸易合作，以促进全球共同发展。

世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨认为，在保护主义政策下，如果一国试图通过损害他国利益来扩展自身制造业，他国也会采取类似手段进行反制，最终双方都无法实现预期目标，反而只会推高企业和消费者的成本。他呼吁相关政策制定者认识到合作与贸易的重要性，不要陷入以牙还牙的对抗局面。

春华资本集团董事长胡祖六接受新华社记者采访时说，贸易保护主义回潮是一个不容忽视的消极因素。一些美国政界人士鼓噪对华施压，让美国的高科技产业和金融资本与中国“脱钩”，这是“非常不理性的”，将对美国和中国的经济都产生不利影响，进而拖累全球经济增长。

昆山杜克大学常务副校长、社会科学教授约翰·奎尔奇接受新华社记者采访时表示，保护主义措施如果长期延续或广泛实施，将削弱全球化的基本原则，而这些原则正是过去几十年推动全球经济增长和减贫的重要基石。他呼吁通过世界贸易组织等多边机制加强国际合作，妥善应对供应链脆弱性、气候变化和数字贸易等共同挑战。

(责编：刘叶婷、崔译戈)