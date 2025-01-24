打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述丨达沃斯论坛与会者呼吁反对保护主义

2025年01月24日15:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社瑞士达沃斯1月24日电　综述｜达沃斯论坛与会者呼吁反对保护主义

　　新华社记者石松 陈文仙 陈斌杰

　　世界经济论坛2025年年会正在瑞士达沃斯举行。多位与会嘉宾认为，加强国际合作、反对贸易保护主义，是各方共渡难关、推动全球经济复苏的关键所在。

　　年会开幕前发布的《首席经济学家展望》报告显示，超半数受访专家不看好2025年经济走势。这一悲观预期反映了贸易保护主义和全球经济碎片化趋势的加剧，以及公共债务和高通胀对经济增长的持续拖累。

　　在这一背景下，唯有加强国际合作、反对贸易保护主义，才能帮助各方共渡难关、推动全球经济复苏，这一点已成为与会嘉宾的普遍共识。

　　世界贸易组织总干事伊维拉表示，贸易“小圈子”化将对全球经济造成严重负面影响，历史证明，关税战不会让任何人受益。她指出：“如果我们进行针锋相对的报复，不管是25%的关税还是60%的关税，我们将会回到20世纪30年代的水平，我们将看到全球国内生产总值损失达到两位数。这是灾难性的。”伊维拉呼吁国际社会着眼长远，致力于打造健康、可持续的全球供应链，以进一步增强全球经济韧性。

　　世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，在当前地缘政治紧张、经济不稳定和气候危机频发的背景下，全球合作比以往任何时候都更加重要。他在接受新华社记者采访时强调，尽管当今世界充满竞争，许多国家日益内顾，但合作依然是应对共同挑战的唯一有效路径。“面对全球性问题，我们需要找到全球性解决方案。”

　　他援引国际货币基金组织的数据表示，严重的“脱钩”和高关税可能使全球经济萎缩7%。他呼吁各国加强对话，妥善处理关税等关键问题，避免“脱钩断链”。

　　东盟秘书长高金洪指出，东盟始终是开放且以规则为基础的多边贸易体系的坚定支持者，任何形式的单边主义或保护主义政策都将对现有多边体系造成破坏。他强调，通过互利共赢的合作，各方都能共享开放贸易带来的红利。因此，东盟将继续通过各种自由贸易协定，与全球合作伙伴保持紧密合作。

　　越南总理范明政表示，若想全面拥抱“智能时代”，国际社会需要采取以人为本、包容性强且具有全球视野的方针。他呼吁各国携手打击保护主义，推动贸易合作，以促进全球共同发展。

　　世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨认为，在保护主义政策下，如果一国试图通过损害他国利益来扩展自身制造业，他国也会采取类似手段进行反制，最终双方都无法实现预期目标，反而只会推高企业和消费者的成本。他呼吁相关政策制定者认识到合作与贸易的重要性，不要陷入以牙还牙的对抗局面。

　　春华资本集团董事长胡祖六接受新华社记者采访时说，贸易保护主义回潮是一个不容忽视的消极因素。一些美国政界人士鼓噪对华施压，让美国的高科技产业和金融资本与中国“脱钩”，这是“非常不理性的”，将对美国和中国的经济都产生不利影响，进而拖累全球经济增长。

　　昆山杜克大学常务副校长、社会科学教授约翰·奎尔奇接受新华社记者采访时表示，保护主义措施如果长期延续或广泛实施，将削弱全球化的基本原则，而这些原则正是过去几十年推动全球经济增长和减贫的重要基石。他呼吁通过世界贸易组织等多边机制加强国际合作，妥善应对供应链脆弱性、气候变化和数字贸易等共同挑战。

(责编：刘叶婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部