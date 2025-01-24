新华社日内瓦1月23日电 世界卫生组织23日发布新闻公报说，经过长期努力，格鲁吉亚已获得世卫组织的消除疟疾认证。截至目前，全球已有40多个国家和地区获得该认证。

世卫组织总干事谭德塞在公报中表示，祝贺格鲁吉亚人民几十年来为消除疟疾采取的有针对性和持续性行动。“格鲁吉亚的承诺和成功带给我们希望，表明创建一个无疟疾的世界是可能的。”

疟疾是由疟原虫寄生于人体引起的寄生虫病，主要经由受感染的蚊子叮咬传播。世卫组织数据显示，2023年全球估计有2.63亿例疟疾病例，约60万人因疟疾死亡。

世卫组织介绍说，当一个国家能够证明至少连续三年在全国范围阻断疟疾本土传播链，就可获得该机构颁发的消除疟疾认证。2024年，在对格鲁吉亚消除疟疾进行认证过程中，世卫组织一个独立咨询小组指出，格鲁吉亚拥有运行良好、资源充足的卫生系统，强有力的公私部门合作以及维持消除疟疾状态的政治承诺。

格鲁吉亚于2009年报告最后一例本土疟疾病例。

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